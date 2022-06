Em três dias de Romaria, cerca de 500 mil fiéis passaram por Trindade

Os três primeiros dias da Romaria do Divino Pai Eterno 2022 contaram com mais de 500 mil fiéis. O balanço parcial do evento foi divulgado na manhã desta segunda-feira (27) pela sala de Gestão integrada da Prefeitura Municipal. Apenas neste domingo (26), aproximadamente 15 mil pessoas estiveram no santuário durante todo o dia.

A festa, que não teve eventos presenciais por dois anos, retomou em 2022 com expectativa de 5 milhões de pessoas ao longo de 10 dias de evento. A Romaria começou na última sexta-feira (24) e segue até o próximo dia 3 de julho.

A reunião realizada na manhã desta segunda-feira (27) contou com participação de representantes da prefeitura, segurança pública, igreja e iniciativa privada. “Preparamos a cidade para receber cerca de 5 milhões de pessoas. Essa foi nossa primeira estimativa. O final de semana foi bem movimentado e agora a expectativa é crescente do número de romeiros. Mais de 250 carros de bois já chegaram na cidade e até quarta devem chegar as comitivas maiores”, acrescenta Rodrigo Bueno, presidente da Sala de Gestão Integrada.

Segurança pública

Um homicídio foi registrado na cidade nesta madrugada, mas não aconteceu no perímetro da festa. De acordo com a Polícia Civil, o homem seria usuário de drogas e foi esfaqueado após se envolver em uma briga.

Os suspeitos foram identificados e agora são procurados pela Polícia. Além disso, 31 ocorrências de furtos foram registrados nos primeiros dias de evento, mas nenhum caso de roubo envolvendo violência contra as vítimas.

No total, aproximadamente 750 agentes da polícia civil e 2 mil policiais militares reforçam a segurança da cidade.

Vacinação e testagem

Segundo balanço parcial, de 500 exames realizados, 200 tiveram resultado positivo pra Covid-19. No quesito vacinas, foram aplicadas 199 (Covid-19 e Influenza). Não há na cidade, entretanto, nenhum paciente internado em decorrência do coronavírus.

Segundo a prefeitura, os casos confirmados são de pacientes com sintomas leves que estão sendo acompanhados pelas equipes da saúde.