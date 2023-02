Emoção no adeus a Dona Iris

O sepultamento de Dona Iris de Araújo ocorreu por volta das 19 horas desta quarta-feira (22), quando seu caixão desceu pelo túmulo no Cemitério Santana, em Goiânia. O enterro encerrou 12 horas de velório, realizado desde as 7 horas no Paço Municipal de Goiânia.

A despedida se deu em meio à emoção da família, que rodeava o túmulo, acompanhada do governador Ronaldo Caiado (UB) e do prefeito Rogério Cruz (Republicanos). Políticos, parentes, amigos e populares acompanharam a cerimônia de adeus à ex-primeira-dama e ex-deputada federal, ao som de um violino que tocava músicas cristãs.

Enquanto ocorria a última despedida, Jardelino Alves Ribeiro, representante dos moradores do Conjunto Vera Cruz 2, falou para agradecer aos filhos de Dona Iris, Ana Paula Craveiro, Adriana Rezende e Cristiano Rezende, pelas realizações de sua mãe e do ex-governador Iris Rezende, que morreu em novembro de 2021.

Ele citou os feitos de Iris e Dona Iris pelo Conjunto Vera Cruz 2 e disse que todos os moradores são gratos. Com um discurso religioso, ele lembrou da fé do casal Iris e citou passagens bíblicas. Por fim, pediu para o prefeito, que também é pastor, rezar um Pai Nosso, que foi acompanhado por quem estava presente.

Ana Paula agradeceu a manifestação de Jardelino e a todos que foram prestar homenagem. “Agradecer o amor que a gente tem recebido de vocês, o amor que vocês sempre tiveram pelo meu pai e pela minha mãe. Esse gesto de vocês nos conforta e nos ajuda muito”, disse.

Antes do término, uma mulher vestida com roupas de ciclista e que se identificou como Bel da Bike, também quis falar. Ela disse que andou de bicicleta nas campanhas do casal e nas de Caiado. “Dona Iris e Iris me ensinaram a amar o próximo”, afirmou sem conseguir conter as lágrimas.

Outra mulher disse que conheceu Iris em Jataí, no primeiro mutirão realizado na cidade. “Eu era menina, conheci o primeiro político que trabalhou para pobre. Iris e sua mãe governavam para pobre”, disse em direção aos filhos.

Ana Paula, Adriana e Cristiano deixaram o cemitério logo depois. Eles saíram recebendo o carinho de populares que os paravam para prestar sua solidariedade e contar causos relacionados a Dona Iris.

Velório

No velório, as filhas concederam uma entrevista coletiva. Ana Paula disse que a família ainda nem tinha conseguido superar a partida do pai, Iris Rezende, quando a mãe morreu.

“Fica um vazio muito grande para nós, como família, para o povo desse estado, para essa cidade. Nós perdemos não só uma mãe, perdemos uma figura muito presente, uma mulher que foi guerreira, que foi forte, que ocupou vários espaços”, disse Ana Paula.

Para Adriana, sentir o carinho da população com a mãe, neste momento é “reconfortante”. Ela deu detalhes da saúde de Dona Iris, na terça-feira (21). Nesta quarta, no velório, falou do quão abrupta foi essa piora recente que levou à morte da ex-deputada. “A gente já estava com planos de alta, correu muito bem a cirurgia, então foi muito rápido”, disse.

O arcebispo emérito de Goiânia Dom Washington, que disse algumas palavras durante o velório, também falou com a imprensa e contou da relação que tinha com o casal Iris. “A nossa amizade foi sempre crescendo, éramos amigos de falar de coração para coração e de tratar de problemas de natureza popular, do serviço ao povo. As pessoas recorriam ao bispo e eu recorria a eles e sempre encontrei a porta aberta”, contou.

Caiado exaltou o pioneirismo de Dona Iris como mulher na política. “Ela foi muito ativa numa época em que as mulheres não participavam tanto da política. Há 60 anos ela já era extremamente dinâmica nas suas ações”, disse.

Segundo o governador, que foi colega de bancada de Dona Iris na Câmara dos Deputados, ela era dedicada à parte orçamentária e a projetos de infraestrutura, de interesse de Goiás.

Paulo Ortegal, que era braço direito de Iris Rezende e próximo à família, disse que a morte de Dona Iris é uma grande perda. “Durante os governos do Iris, a atuação dela foi muito presente. Ela sempre esteve preocupada com a área social, com os mais carentes”, lembrou, ao dizer que Dona Iris projetou o Estado no cenário nacional.

O prefeito de Goiânia, Rogério disse que Dona Iris deixa uma marca em Goiânia e Goiás. “É um legado que ela deixa de entendimento, conhecimento e de busca pelos seus direitos e objetivos como mulher”, disse.

O velório foi realizado no Paço Municipal, sede administrativa de Goiânia. Para o prefeito, oferecer o espaço era o reconhecimento mínimo ao nome e ao legado da ex-deputada federal e de Iris Rezende.