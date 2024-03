Empréstimo de R$ 710 milhões é aprovado em definitivo pela Câmara de Goiânia

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou em definitivo, nesta quinta-feira (7), o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a contratar um empréstimo de R$ 710 milhões com o Banco do Brasil ou com a Caixa Econômica, com garantia da União. Foram 24 votos a favor e 7 contra. A oposição promete nova ação judicial.

A aprovação ocorre quase quatro meses depois que o primeiro texto chegou à Casa. Em um primeiro momento, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) pedia R$ 1 bilhão. Depois mudou para o valor atual. Ações judiciais e recomendações do Ministério Público acabaram embolando e travando a tramitação, que voltou a caminhar na última semana.

Na tribuna, o vereador Igor Franco (Solidariedade), da oposição, discursou mais uma vez contra o projeto. O vereador Sargento Novandir (Avante) pediu vistas da proposta, mas os colegas negaram. Com isso, o projeto foi aprovado pela maioria e segue para sanção. O próximo passo da Prefeitura é fazer a contratação do empréstimo.

Além de Franco e Novandir, votaram contra Lucas Kitão (PSD), Willian Veloso (PL), Kátia Maria (PT), Aava Santiago (PSDB) e Paulo Magalhães (UB). Como o Daqui mostrou, os parlamentares devem tentar nova ação pela nulidade da lei.

Na quarta-feira (7), vereadores contrários ao projeto tentaram duas vezes uma liminar para barrar a tramitação, mas elas foram negadas.