Empregada doméstica é presa suspeita de furtar R$ 50 mil em joias da casa da patroa

Uma mulher, de 43 anos, foi presa suspeita de furtar joias da casa onde trabalhava como doméstica, no setor Bueno, em Goiânia. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), foram levadas 28 peças avaliadas em 50 mil reais. Quando foi presa, a mulher estava usando parte das joias e o restante estava em uma mochila que portava.

O nome da suspeita não foi divulgado, por isso, o Daqui não conseguiu localizar a defesa dela. Segundo a PM, ela deve responder por furto qualificado pelo abuso de confiança.

Segundo o chefe da seção operacional do batalhão de choque, Capitão Ricardo Junqueira, ela deixou a casa às 21 horas na segunda-feira (27), e após o expediente dela, a família percebeu a falta das joias e acionou a PM. As joias estavam guardadas em um armário no quarto. Ele ainda informou que a mulher trabalhava na casa há cerca de 30 dias.

"O batalhão de choque conseguiu localizar e abordar ela, e com ela achou as joias, parte ela já estava usando e as demais estavam dentro de uma mochila que ela portava”, disse o Capitão em entrevista à TV Anhanguera.

A pena para este crime é de 2 a 8 anos, o dobro da pena somente por furto, sem a qualificadora. O Capitão explicou que esta foi aplicada neste caso porque ela “era funcionária da família e se valeu dessa condição para cometer o crime”.