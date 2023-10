Empresária diz que foi agredida por cliente que se negou a pagar R$ 5 em salgado

A empresária Sandra Maria Souza foi agredida na manhã do último sábado (28), após um cliente, segundo ela, se recusar a pagar um salgado no valor de R$ 5. O episódio aconteceu em uma lanchonete que fica no centro de Aparecida de Goiânia, em frente ao Sesi.

À reportagem, Sandra contou que, depois das agressões, chegou a ser ameaçada de morte pelo homem. “Começou a me dar socos no rosto, de um lado e outro, com força mesmo, me jogou ali na parede. Muito humilhante, um desrespeito, descaso muito grande”, disse a empresária.

Durante a agressão, o homem quebrou o óculos de grau da empresária e deixou o braço dela repleto de hematomas. Ao Daqui, Sandra informou que chamou a Polícia Militar após o acontecido e foi instruída pelos militares que comparecesse nesta segunda-feira (30) a delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência, pois a delegacia mais próxima estava fechada.

Como o nome do suspeito não foi divulgado, o Daqui não conseguiu localizá-lo para obter um posicionamento sobre o caso até a última atualização desta reportagem.