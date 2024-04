Empresária que sobreviveu a acidente que matou oito pessoas na GO-415 continua em estado gravíssimo

A empresária Luana Lopes, de 27 anos, única sobrevivente do acidente que matou oito pessoas na GO-415, continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o estado de saúde dela é gravíssimo, segundo o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

O acidente aconteceu na noite do último domingo (7) em Goianápolis, na Região Metropolitana de Goiânia. Um carro envolvido no acidente estava com seis amigos que saíram para comemorar o aniversário de um deles, em uma cavalgada.

Conforme a família, Luana era casada com Guilherme Viana de Oliveira, de 27 anos, e estava com ele e a amiga Karuliny Dorneles Alunos no outro carro retornando de um pesque-pague no dia do acidente. Eles seguiam na rodovia para voltar para casa, em Bonfinópolis, a cerca de 28 km do acidente. O marido e amiga de Luana morreram na colisão.

Luana e Guilherme tiveram um filho de 5 anos e estavam juntos há 8 anos. Eles eram proprietários de uma distribuidora, de acordo com um familiar.

Acidente

A batida envolveu nove pessoas e dois carros. Seis das oito vítimas do acidente na GO-415, em Goianápolis, a 50 km de Goiânia, eram amigos e comemoravam o aniversário de 13 anos de um deles. A informação é do irmão de uma das vítimas. Segundo ele, os meninos voltavam de uma cavalgada em Goianápolis para o Distrito de Marinápolis, onde moravam.

Segundo o Corpo de Bombeiros, estavam no carro: Bruno Ferreira dos Santos, Cláudio Delmondes Cavalcante, Giliarde Alves Rodrigues, Leandro Lopes da Costa, Max Suel Dias de Sousa e Richard Henrique Souza Branquinho Cardoso.

Conforme os bombeiros, algumas pessoas foram arremessadas para fora dos veículos. Três vítimas ainda foram levadas para o Hospital de Urgências de Anápolis, mas duas morreram: uma ainda no domingo à noite e outra na madrugada desta segunda-feira.

Os nomes de todas as vítimas segundo o Corpo de Bombeiros e Polícia Científica são: Bruno Ferreira dos Santos, Cláudio Delmondes Cavalcante, Giliarde Alves Rodrigues, Leandro Lopes da Costa, Max Suel Dias de Sousa, Richard Henrique Souza Branquinho Cardoso, Guilherme Viana, e Karuliny Dorneles.