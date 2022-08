Empresário atingido por carro em restaurante da Jamel Cecílio é transferido de hospital

O empresário Kleber Sebastião da Silva, uma das duas vítimas graves do acidente no Empório Saccaria, no Jardim Goiás, foi transferido do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) para outra unidade de saúde a pedido da família, nesta quarta-feira (3). O empresário teve politraumatismo, precisou passar por duas cirurgias de laparotomia exploradora e chegou a necessitar de ajuda de aparelhos para respirar.

Na segunda-feira (1º), a outra vítima grave do acidente, o juiz Silas Bonifácio Pereira, também foi liberado do Instituto Neurológico, após ter sofrido um trauma craniofacial. Ele havia ficado preso debaixo do carro e teve de ser retirado por testemunhas.

As outras oito vítimas tiveram ferimentos leves e moderados, segundo os Bombeiros Militares, foram encaminhadas para o Hospital dos Acidentados e para a Clínica do Esporte e não tiveram seus nomes revelados.

O acidente ocorreu no dia 19 de julho, por volta de 12h, quando um Ford Ecosport invadiu o restaurante. Imagens de segurança registraram o momento em que o veículo desgovernado entrou no estabelecimento deixando muitas pessoas feridas.

Por meio das redes sociais, o Empório Saccaria informou que tem prestado apoio aos feridos e familiares.

Investigação

A condutora do veículo, Elisabeth Nunes Magalhães, de 68 anos, havia informado à polícia que perdeu o controle do carro devido a uma pane mecânica. No entanto, a Polícia Técnico-Científica afirma que não encontrou indícios que comprovem a versão. O relatório final da perícia é aguardado pela Polícia Civil.