Empresário compra Ferrari e bate carro horas depois em cruzamento de Goiânia

Um empresário comprou uma Ferrari de aproximadamente R$ 3,5 milhões no fim de semana e bateu o carro horas depois em um cruzamento no Setor Aeroporto, em Goiânia. A batida aconteceu na tarde desta segunda-feira (3), após o homem sair para fazer entregas das encomendas da sua loja.

Em suas redes sociais, o empresário Bruno Pereira compartilhou o incidente (veja abaixo). “Mano, tem dia que não é pra sair de casa. Amasso pequeno, mas prejuízo grande”, escreveu.

Segundo o relato do empresário, o motorista que bateu em seu carro entrou de maneira errada no cruzamento. “No meio do caminho, uma pessoa entrou e bateu no carro. Estávamos fazendo o certo na curva”, disse.

Bruno contou aos seus seguidores que o senhor não tinha dinheiro para pagar o conserto. “Acontece que o cara não tinha como pagar o conserto. Decidi eu mesmo pagar e seguir a vida”, relatou.