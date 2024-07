Empresário condenado por dar golpes de mais de R$ 50 milhões com apostas esportivas deve ser solto

O empresário Henrique Saccomori Ramos, condenado por estelionato após dar golpes de mais de R$ 50 milhões com apostas esportivas em Anápolis, teve o alvará de soltura expedido pela Justiça. Mesmo com a decisão judicial, o empresário segue preso, segundo informou a Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP), nesta sexta-feira (19). Segundo a Justiça, os crimes foram praticados entre junho de 2021 e março de 2022.

O Daqui não conseguiu localizar a defesa de Henrique Saccomori até a última atualização desta reportagem. O jornal verificou que, nos processos em que ele é parte, não há advogados constituídos.

Com a decisão da Justiça, o empresário teve o regime de cumprimento de pena alterado para aberto. Ele foi condenado pela prática do crime de estelionato, por sete vezes, a 11 anos de prisão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 414 dias-multa, além de danos materiais no valor do prejuízo sofrido por cada vítima e danos morais no valor de R$ 5 mil para cada vítima.

Relembre o caso

Henrique Saccomori é citado em mais de 50 processos na Justiça. Em abril de 2022, ele foi preso enquanto tentava fugir para Portugal. Enquanto estava preso, Henrique Saccomori foi condenado pelo crime de estelionato.

A condenação foi dada pela juíza Marcella Caetano da Costa, da 5ª vara criminal de Anápolis. Segundo o documento, Henrique agiu contra cinco vítimas, entre agosto de 2021 a janeiro de 2022, prometendo lucro de 2% semanal.

O golpe

Segundo a Justiça, o golpe é conhecido como 'pirâmide'. O caso veio à tona em 30 de março de 2022, quando as vítimas receberam uma mensagem do empresário contando que haviam perdido nas apostas 99,88% dos valores investidos.

Depois disso, segundo o Ministério Público, o empresário apresentou outra história fantasiosa, alegando que na verdade havia sido sequestrado e ameaçado por "bandidos internacionais", que capturaram todo o dinheiro investido. E, por último, apresentou uma terceira versão, indicando que na verdade havia sido vítima de estelionato por parte da própria plataforma onde realizava as apostas

Henrique se apresentava como especialista no ramo e prometia retorno financeiro semanal de 2% do valor investido e falava que nos últimos três anos não havia tido perdas nas apostas.

Segundo as investigações, entre as vítimas, estavam pessoas próximas a ele. A esposa dele também chegou a ser presa, mas foi liberada por não haver provas de que ela esteja envolvida no crime.

De acordo com a Polícia Civil, Henrique chegou a mandar um áudio para as pessoas dizendo que havia sido sequestrado por uma quadrilha internacional. Por último, ele disse que havia sido vítima de um golpe da plataforma onde fazia as apostas.