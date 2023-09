Empresa de caminhão-tanque que derramou óleo na BR-153 é autuada em R$ 140 mil

A Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) tomou medidas para aplicar uma penalidade de R$ 140 mil a uma empresa de Senador Canedo que foi responsável por causar poluição ambiental devido ao derramamento de óleo diesel na BR-153 na manhã desta terça-feira (5), em Goiânia. Isso ocorreu após um acidente envolvendo um caminhão-tanque da empresa.

Além da multa, a empresa também recebeu uma notificação para apresentar relatórios destinados a mitigar o dano ambiental causado, incluindo processos de descontaminação e remediação. A falta de cumprimento dessas exigências pode resultar em uma penalidade ainda mais severa. O presidente da Amma, Luan Alves, enfatizou a importância de seguir as regulamentações ambientais e tomar medidas para corrigir os danos causados.

Essa infração ambiental está em conformidade com o artigo 61 do decreto federal nº 6.514/08, que estabelece punições para indivíduos ou empresas que causarem poluição de qualquer natureza, a ponto de causar danos à saúde humana, morte de animais ou destruição significativa da biodiversidade.

De acordo com estimativa prévia, foram derramados mais de 19 mil litros de óleo na pista e a via precisou ser interditada, segundo o Corpo de Bombeiros. Além disso, os bombeiros trabalham para evitar que o óleo diesel atinja os mananciais que estão próximos ao local do vazamento e uma operação permite a limpeza e restauração da pista, com a situação controlada.

Como o nome da empresa não foi divulgado, o jornal não conseguiu localizá-la para um posicionamento até a última atualização desta reportagem.