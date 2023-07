Empresa de consórcios é interditada em Goiânia após atrair clientes com anúncios falsos, diz Procon

O Procon Goiás interditou mais uma empresa de consórcio na última quinta-feira (13). As equipes de fiscalização do órgão foram até a sede da companhia, no setor Marista, em Goiânia, para investigar denúncias de golpes que fazem uso de falsos anúncios de venda na internet para atrair vítimas. Até o momento, são 14 empresas interditadas neste ano por razões semelhantes.

Segundo informações divulgadas pelo Procon, as vítimas seriam atraídas pela empresa com ofertas online e eram induzidas a pagar uma entrada, entretanto, essa entrada na verdade era valor para adquirir cota de um consórcio. Ao saberem que não iriam comprar o bem que imaginavam, as vítimas buscavam a empresa que então os ignorava e não devolvia o valor recebido.

O órgão fiscalizador acusa três denúncias da mesma natureza para a empresa em questão. Inclusive, no momento da abordagem, uma mulher estava prestes a entregar R$ 10 mil como, o que ela acreditava ser, a entrada de uma casa anunciada no Facebook.

As equipes do Procon reforçam que as imagens utilizadas nesses anúncios não são reais. O modus operandi dessa empresa de consórcio era semelhante ao das outras 13 que já foram interditadas neste ano.

O nome da empresa investigada não foi divulgado e, por esse motivo, a reportagem não conseguiu contato com sua defesa. A companhia de consórcios tem prazo de 20 dias para recorrer às decisões e apresentar defesa.

Quaisquer denúncias devem ser feitas pelo 151 (casos de Goiânia), ou pelo número (62) 3201-7124 (para casos do interior), ou ainda pelo site do Procon Web.