Empresa de transporte faz ‘Dia D’ de contratação em Goiânia

Uma das concessionárias de transporte coletivo de Goiânia e Região Metropolitana, a Rápido Araguaia realiza nesta quinta-feira (25), das 9 às 19h30, o Dia D de Contratação. São 81 vagas disponíveis em diversas áreas. Há também oportunidades para pessoas com deficiência (PCDs).

Entre os benefícios oferecidos pela empresa, estão plano de saúde, vale-alimentação e incentivos à educação financeira e à saúde mental, além de crescimento profissional. As vagas são destinadas para profissionais com ou sem experiência, com início imediato.

Os interessados podem levar o currículo e documentos pessoais na garagem da empresa, que fica localizada na rua Presidente Juscelino Kubitscheck, número 260, Jardim Presidente, em Goiânia. Para candidatos às vagas de motorista, é preciso levar a pontuação da CNH e o exame toxicológico da CNH digital.

Vagas

Entre as vagas disponíveis estão: motorista 25 horas e motorista 44 horas (semiurbano), mecânico e lanterneiro para veículos pesados, jovem aprendiz, assistentes, porteiro, controlador de tráfego, auxiliar de escritório e outros.