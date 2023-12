Empresa realiza campanha solidária e interativa em parceria com o público

Pesquisadores das Universidades Harvard e da Califórnia, ambas nos Estados Unidos, apontaram que pessoas beneficiadas por doações durante um jogo estenderam a generosidade a outros participantes, que, por sua vez, favoreceram um terceiro grupo. A descoberta mostra que uma gentileza inicial pode atingir até três graus de separação em relação ao primeiro benfeitor.

Foi justamente pensando em compartilhar a solidariedade que a Opus Incorporadora está realizando uma campanha natalina especial. A receita usada pela empresa para comprar o tradicional presente de final de ano para seus clientes e parceiros será convertida em doação para cinco instituições que realizam trabalhos sociais, as quais serão escolhidas pelo público em geral. "É como se fosse uma doação feita pelos clientes, que estão destinando seu presente para quem precisa", destaca o diretor da empresa, Dener Justino.

A campanha Natal Presente Opus escolheu segmentos de acordo com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) para que as pessoas possam votar: assistência social para diversas necessidades, apoio a pessoas carentes ou sem-teto, tratamento para pessoas carentes afetadas pelo câncer, associação de proteção aos animais e suporte a crianças com deficiência intelectual.

Cada segmento representa uma instituição e aquela com o maior número de votos, receberá a maior proporção de doações da Opus Incorporadora. Quem votar, pode retirar um mimo no showroom da empresa. Para participar, basta acessar o site www.opus.inc/natal, preencher o formulário e escolher o segmento que mais se identifica.

O prazo para a votação segue até o final deste mês de dezembro. “E o site seguirá ativo depois para que as pessoas possam acompanhar os resultados, a entrega e também para conhecer um pouco mais sobre as instituições e, se quiser, poder fazer doações também”, detalha Dener Justino.