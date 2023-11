Empresa vence licitação para locar caminhões para Comurg em Goiânia

A Quebec Construções e Tecnologia Ambiental venceu a fase de lances da licitação da Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg) para locação de até 30 caminhões compactadores para a coleta de lixo na capital. Ela ficou em quinto lugar entre as participantes na primeira fase, mas com a desclassificação das quatro primeiras ela foi chamada e conseguiu comprovar a viabilidade da proposta, no valor de até R$ 21,6 milhões por ano.

A empresa – que atualmente responde pela coleta de lixo em Anápolis – fez uma oferta com desconto de 63,7% em relação ao valor estimado pela Comurg para a licitação. A companhia esperava ofertas próximas a R$ 59,4 milhões. Quando a proposta fica muito abaixo do calculado pelo licitante, geralmente maior do que 20% de desconto, o pregoeiro pede para que seja comprovada a exequibilidade da oferta.

Foi por não conseguir provar a viabilidade que caíram a Vale Norte Construções, responsável pela coleta de lixo em Aparecida de Goiânia, a Ametista Construções e Serviços, de Patos (PB), e a Rockfeller Ambiental, de Vitória da Conquista (BA). As propostas destas empresas ficaram entre R$ 19,6 milhões e R$ 20,4 milhões. Já a Implemaq Tecnologia e Equipamentos, que ficou em 4º lugar na 1ª fase, saiu por não apresentar uma oferta na 2ª etapa.

Agora a licitação entra na fase recursal, onde as participantes podem questionar o resultado ou mesmo a desclassificação. A Comurg não diz quantos caminhões compactadores pretende alugar para reforçar a frota que deveria ser de 46 e estaria com 35 em média.