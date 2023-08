Encantador como uma joia rara. A melhor definição para o novo kit do Daqui

Nunca um nome foi tão acertado para um kit: Joia Rara. Na cor âmbar, em vidro trabalhado e de um bom gosto inquestionável, ele vem pra encantar, decorar e até presentear.

São 3 peças de encher os olhos e coração de desejo: 1 prato multiuso 35 cm, 1 travessa baixa 23 cm e 1 travessa com pé 24 cm, que deixam qualquer mesa linda e com um quê de festa.

E é claro que, sendo do Jornal DAQUI, a versatilidade já é esperada. Cada peça do kit Joia Rara pode ser usada separadamente, levando beleza para a casa toda em diversos usos. Comporta um arranjo de flores, fica perfeita como centro de mesa. E ainda deixa aniversário, festas, Natal ainda mais especiais. E por falar em Natal, a entrega do kit está prevista para novembro e pode ser um presentão para quem gosta de peças clássicas e diferentes.

Quem se apaixonar pelo Joia Rara, só precisa juntar os selos do Jornal DAQUI a partir de 31 de agosto. Pra quem faz questão de desconto, mas perdeu esta data da pré-venda, que terminou em 30 de agosto, é só entrar no site que por lá também tem vantagens. O regulamento completo está disponível em meudaqui.com.br/promocoes.