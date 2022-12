Encapuzado, guarda civil de Goiânia é preso em posto de gasolina suspeito de dar tiros na rua

Um guarda civil metropolitano (GCM) de Goiânia foi preso na noite do último sábado (24) após um morador do Setor São Judas Tadeu denunciar ter escutado dois disparos na rua e ter visto um homem encapuzado e armado. A Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou o suspeito em um posto de gasolina.

De acordo com o registro da ocorrência, durante a abordagem o suspeito se identificou como Aluísio Antônio de Castro Junior, de 43 anos. “Ele afirmou ser guarda civil metropolitano e que seu armamento institucional havia sido recolhido devido a disparos que realizou em via pública”, relata a PM.

Porém, os policiais encontraram com ele um revólver e, ao verificar a procedência, verificaram que a arma pertencia a outra pessoa. Segundo o relato da Polícia Civil (PC), o armamento possuía três munições intactas, ou seja, as equipes não identificaram disparos próximo ao local onde o suspeito foi encontrado.

Em nota, a GCM confirmou que Aluísio Antônio de Castro Junior faz parte da corporação, mas afirmou que o fato ocorreu no horário de folga dele e que não tem ligação com o serviço operacional da instituição. Além disso, destacou que a arma encontrada com o guarda civil é de uso particular.

“A GCM informa que o caso está sendo acompanhado pela corregedoria e que vai colaborar com as investigações da Polícia Judiciária. Um processo interno já foi instaurado para apuração dos fatos e medidas disciplinares. O comando da GCM não compactua com excesso de nenhum dos seus integrantes.” finaliza.

Por fim, a PM informa que Aluísio foi encaminhado para a Central de Flagrantes e que o revólver foi apreendido. O caso será investigado pela PC, que afirmou que o suspeito responderá por disparo de arma de fogo em via pública, que prevê pena de dois a quatro anos de prisão e multa.