Encontrado corpo de empresário que desapareceu no Rio Corumbá, em Pires do Rio

Foi encontrado o corpo do empresário Weublen José de Andrade, de 50 anos, que desapareceu no Rio Corumbá, em Pires do Rio, no último sábado (18). Ele foi encontrado no final na manhã desta segunda-feira (20) a cerca de 200 metros de onde havia ocorrido o acidente. Weublen era conhecido como ‘Branco’ e era dono de uma loja de tintas.

O acidente ocorreu no final da tarde de sábado, nas proximidades de uma área chamada Vale do Leite. A vítima estava acompanhada de outro homem quando uma corda prendeu na hélice do motor. Os dois tripulantes caíram na água.

Um homem conseguiu se salvar, mas o empresário desapareceu no rio. Os Bombeiros iniciaram as buscas ainda no sábado. No domingo, mergulhadores dos Bombeiros de Anápolis reforçaram o trabalho de buscas, mas o homem só foi encontrado nesta segunda.