Enel realiza campanha para doação de brinquedos

A Enel Distribuição está realizando até o dia 14 de dezembro a campanha Natal do Bem, com foco em doação de brinquedos para instituições que abrigam crianças em situação de vulnerabilidade social. A ação acontece nos quatro estados em que a Enel atua na distribuição de energia: São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Goiás.



Para participar, basta que o titular da conta de energia opte por receber sua fatura por e-mail, pelos canais de atendimento da empresa, de forma simples e gratuita. Todos os brinquedos doados serão produzidos por pequenos artesãos que participam do projeto Enel Compartilha Empreendedorismo. Dessa forma, o custo de impressão da conta será convertido para a compra dos brinquedos e o custo adicional financiado pela Enel.



Em Goiás, os brinquedos serão doados para o instituto Conecta Brasil, que é uma Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, que integra pessoas, instituições, projetos, doadores e voluntários, em uma plataforma digital, encontrando pessoas que precisam de ajuda e pessoas que querem ajudar. A meta da campanha Natal do Bem é doar cerca de dois mil novos brinquedos que serão distribuídos para as crianças ainda em dezembro.



Serviço: Campanha de Doação de Brinquedos | Fatura por e-mail

Data: até 14 de dezembro

O cliente pode solicitar a fatura por e-mail pelo:

• Aplicativo da Enel Goiás

• Site: www.enel.com.br

• Call Center: 0800 062 0196

• Lojas e pontos de atendimento Enel em todo o Estado: horários e endereços podem ser consultados aqui.

Importante destacar que para participar da campanha Natal do Bem só serão considerados novos cadastros na fatura digital. Saiba mais e acesso o regulamento da campanha.