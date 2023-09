Enem está chegando! Veja cinco dicas para ficar afiado para as provas

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é o principal caminho para os brasileiros ingressarem em universidades, sendo nas melhores instituições públicas e privadas do País. Com isso em mente, o vestibulando precisa investir em uma boa preparação – o que não significa estudar mais, mas, sim, de forma inteligente e assertiva.

Faltando cerca de dois meses para a prova, que será realizada nos dias 5 e 12 de novembro, o estudante precisa, mais do que em qualquer outro momento, otimizar o tempo de preparação. Andre Freitas, diretor do Fibonacci Sistema de Ensino, lista cinco dicas essenciais para a reta final.



FOQUE NA REDAÇÃO

Ao contrário das outras áreas do conhecimento avaliadas no Enem, a nota da redação não é compreendida pela TRI (Teoria de Resposta ao Item), então o resultado obtido pelo candidato é absoluto. Com uma preparação bem-feita, é possível dar saltos relevantes na nota da redação, saindo de 740 para 840, por exemplo.



TREINE TEXTOS COM TEMAS DE RELEVÂNCIA SOCIAL

É fundamental que o estudante redija textos com temas relevantes para a sociedade, conforme é exigido pelo exame, e trabalhe em cima da devolutiva do professor. Nesse cenário, ele deve analisar a matriz de competências da redação do Enem, que possui critérios claros, compreendendo o porquê de não ter atingido a pontuação máxima. O segredo é seguir o que foi pedido - texto dissertativo-argumentativo não necessariamente precisa ser criativo ou bonito.

IDENTIFIQUE OS TEMAS BÁSICOS PARA CADA ÁREA DO CONHECIMENTO

O candidato precisa garantir que domina os temas considerados mais simples e básicos, que sempre aparecem na prova de cada área do conhecimento. Para isso, deve fazer questões daquele modelo ou de edições anteriores do próprio Enem. Nos próximos 60 dias, é um bom momento para o aluno separar uma área do conhecimento por vez e ir identificando o estilo e o tema das questões, garantindo que ele acerte e se sinta confortável com essas temáticas.

FAÇA UMA PREPARAÇÃO FÍSICA E MENTAL

Por ser longa, a prova do Enem pode ser extremamente cansativa. Nos meses que antecedem o exame, os candidatos também precisam focar na questão operacional, realizando simulados com a mesma quantidade de questões e tempo para realizá-las. Assim, cada estudante compreende como consegue se adaptar àquele formato.

MONTE UMA ESTRATÉGIA PESSOAL PARA ADOTAR NO DIA DA PROVA

Conforme realiza simulados e treina para o Enem, o estudante deve montar uma estratégia pessoal para adotar no dia da prova, de acordo com o que acredita que funciona melhor para o seu rendimento. Pode começar pela área do conhecimento que se sente mais confortável ou resolver as mais difíceis primeiro. Andre Freitas alerta que essa é uma escolha individual, mas que deve ser definida com antecedência.