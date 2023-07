A energia elétrica vai ficar mais cara a partir de outubro, em Goiás, isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, na última terça-feira (4), as novas tarifas de transmissão de energia e a receita anual das transmissoras. Com as mudanças, o valor da energia deve aumentar cerca de 2,35% na conta de luz dos consumidores.

O reajuste, no entanto, não é imediato. Estes novos valores são considerados no reajuste das distribuidoras, feito anualmente, no aniversário de cada contrato de concessão. Aqui no Estado de Goiás, ocorre no mês de outubro, quando completa um ano de contrato com a Equatorial Energia Goiás.

A Aneel também determinou as tarifas de uso do sistema de transmissão pagas pelas usinas geradoras de energia e pelos consumidores. As tarifas tiveram reajuste médio de 12,9% para o segmento de consumo e 4,4% para as usinas. Os valores entraram em vigência em 1º de julho e vão até 30 de junho de 2024.

Segundo a Aneel, o aumento se deve ao reajuste pela inflação, considerando o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) e o IPCA. A agência também justifica a alta pela entrada de 23 novos empreendimentos no sistema de transmissão de energia, o orçamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e alterações no cronograma de obras.

Além do reajuste, o consumidor pode ser ainda mais afetado quando as bandeiras tarifárias forem retomadas no segundo semestre. Isso porque, com a ausência das chuvas, há um acréscimo de 20% do valor da conta de energia devido ao acionamento das termelétricas.

Bandeiras tarifárias

Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre nenhum acréscimo;

Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,01874 para cada quilowatt-hora (kWh) consumidos;

Bandeira vermelha - Patamar 1: condições mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,03971 para cada quilowatt-hora kWh consumido.

Bandeira vermelha - Patamar 2: condições ainda mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,09492 para cada quilowatt-hora kWh consumido.

COMO ECONOMIZAR NA CONTADE ENERGIA

A Equatorial Energia Goiás traz algumas dicas para economizar na conta de luz em períodos de aumento das tarifas.