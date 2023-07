Ensine seu filho a lidar com as diferenças na sociedade; Veja dicas

A escola é um espaço de aprendizagem fundamental para o convívio com a diversidade de gêneros, raças, etnias, classes e outros marcadores sociais. Nesse sentido, instituições de ensino que se preocupam em proporcionar entendimento dessas temáticas aos seus estudantes contribuem para uma formação cidadã, que acolhe as diferenças e constrói uma relação empática com o mundo.

Porém, o estímulo à reflexão sobre a temática da diversidade não precisa se reter ao espaço escolar, nem ao calendário letivo: é importante que as escolas estimulem essas discussões entre os estudantes e suas famílias, inclusive no período de férias, seja por meio do cinema, da literatura ou de brincadeiras ao ar livre.

Para ajudar as famílias nessa tarefa, veja três ideias de atividades criativas que podem gerar reflexões construtivas sobre a importância de respeitar as diferenças.

Confira!

SESSÃO PIPOCA SOBRE UM FILME COM PROTAGONISTA NEGRO

Para além de entretenimento, o cinema é uma ferramenta educativa capaz de oferecer aos telespectadores uma visão geral da sociedade em determinada época e promover questionamentos para fomentar mudanças significativas. No Brasil, apesar de as pessoas negras corresponderem a 56% da população brasileira, atualmente são a minoria no audiovisual. Por isso, que tal preparar uma pipoca e reunir a família na sala para aproveitarem juntos filmes com protagonismo negro? Abordando ou não a temática racial, filmes com protagonistas pretos e pardos estimulam no imaginário das crianças a percepção de que papéis principais são para todas as pessoas. Em crianças negras, o contato com essas obras pode contribuir para que elas se sintam parte do mundo e se vejam representadas em espaços de relevância.

TARDE DE LEITURA DE UM LIVRO DE AUTOR INDÍGENA

A literatura é outro meio de sensibilizar as pessoas sobre questões sociais. Selecionar um livro infantil de autoria indígena para ler em conjunto, em uma tarde, é uma maneira interessante de envolver as crianças menores no universo literário plural. No caso de estudantes maiores, um clube do livro pode ser uma alternativa divertida: a família escolhe junto um livro escrito por autor indígena e estipula uma data semanal para conversar sobre os capítulos lidos no decorrer dos dias.

VISITA A UM MUSEU SOBRE UM ASSUNTO VOLTADO AOS DIREITOS HUMANOS

Passeios também são muito bem-vindos nas férias, especialmente como forma de incentivar a redução do uso de telas entre a criançada. Que tal marcar uma visita a um museu que promova reflexões? Segundo ranking do TripAdvisor, estes são os 10 melhores museus ou locais culturais de Goiânia: Memorial do Cerrado; Centro Cultural Oscar Niemeyer; Museu Pedro Ludovico Teixeira, Museu Goiano Zoroastro Artiaga; Museu de Zoologia; Planetário da UFG; Beco da Codorna; Museu de Arte Contemporânea; Museu Antropológico e Museu da Imagem e Som de Goiás.

