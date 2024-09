Entenda a importância de cuidar dos ossos e articulações

No Dia do Ortopedista, celebrado nesta quinta-feira (19) é essencial reconhecer o papel crucial desse profissional na saúde musculoesquelética. O médico ortopedista é o responsável pela prevenção, diagnóstico e tratamento de patologias que afetam músculos, ossos e articulações.

Um ortopedista deve ser sempre procurado ao sentir desconfortos persistentes nessas regiões, sejam decorrentes de traumas ou não. Como a ortopedia abrange diversas áreas de atuação, é recomendado buscar um especialista focado na região afetada, para um tratamento mais assertivo.



“Consultar um ortopedista logo nos primeiros sinais de dor ou desconforto é fundamental. Isso permite um diagnóstico precoce, que pode evitar a evolução de doenças mais graves. Além disso, o tratamento personalizado para cada região do corpo torna-se mais eficaz”, destaca o ortopedista e docente do IDOMED, Plínio Linhares.



Três doenças que afetam os ossos

Com aproximadamente 206 ossos no corpo, o esqueleto humano tem a função de proteger órgãos vitais e permitir nossa locomoção. No entanto, fatores como genética, deficiências nutricionais, uso de medicamentos e hábitos inadequados podem enfraquecer essa estrutura, tornando-a vulnerável a doenças como a osteoporose, artrite e artrose.



1. Osteoporose

Dados da Fundação Internacional de Osteoporose indicam que cerca de 10 milhões de brasileiros têm osteoporose, uma doença que afeta 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 5 homens acima dos 50 anos. A osteoporose é caracterizada pela perda acentuada de massa óssea, tornando os ossos porosos e mais propensos a fraturas. As mulheres, especialmente após a menopausa, são as mais afetadas.



A doença é silenciosa e muitas vezes só é percebida após a primeira fratura. “A osteoporose não tem cura, mas com diagnóstico precoce, o tratamento pode estabilizar o avanço da patologia, melhorando a qualidade de vida do paciente”, afirma Plínio Linhares.



2. Artrite

A artrite é um tipo de reumatismo que provoca inflamação nas articulações, afetando áreas como joelhos, tornozelos, mãos e pés. Com causas que variam desde inflamações até lesões, a artrite é mais comum em idosos.



Os sintomas incluem dor, vermelhidão e inchaço nas articulações, além de rigidez matinal e falta de disposição. “A artrite pode comprometer a mobilidade do paciente e pode ser secundária a alguma patologia reumática, por isso é importante procurar ajuda médica ao primeiro sinal de desconforto”, orienta Plínio.



3. Artrose

A artrose, por outro lado, é caracterizada pelo desgaste das articulações devido ao atrito entre os ossos, causando deformações. Ela afeta principalmente quadril, coluna e joelhos, sendo mais comum a partir dos 45 anos.



“A artrose provoca dor ao movimento, que geralmente alivia com o repouso. Além disso, causa muita importância funcional, limitando o paciente nas suas atividades do dia a dia. Com o tratamento adequado, é possível controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente”, conclui o ortopedista Plínio Linhares.