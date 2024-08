Entenda o novo golpe do “Pix errado” e veja como se proteger

Mesmo agindo de boa fé, na hora de devolver um pix que recebeu por engano, é necessário estar atento a golpes. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) emitiu um alerta para o golpe do pix errado.Segundo a Febraban, os golpistas têm usado, além da boa-fé das pessoas, das próprias ferramentas do pix para furtar dinheiro. Por exemplo, o MED (Mecanismo Especial de Devolução) do Banco Central, criado para facilitar as devoluções no caso de fraudes e golpes. Entenda como agem os golpistas e como se proteger.

Golpe

De acordo com o alerta da Febraban, primeiramente, os golpistas têm acesso ao número de celular da vítima. Isso pode acontecer por cadastros preenchidos, redes sociais ou outros meios. Muitas vezes, o celular é a chave pix cadastrada da vítima, assim, uma transferência é feita.

Após a transferência, o golpista entra em contato, por telefone, com a vítima dizendo que fez um pix errado e pedindo o valor de volta. No entanto, o golpista pede o estorno em uma conta diferente da que foi realizada o primeiro pix. Quando a vítima devolve esse valor, o golpista aciona o MED e pede estorno também ao banco.

Essa movimentação do dinheiro para uma terceira conta - armada pelo golpista - faz com o que o sistema do banco entenda a ação como típica de golpe, de acordo com a Febraban, e “podem fazer a retirada do dinheiro do saldo da conta da pessoa enganada”. Caso funcione, o golpista recebe o dinheiro duas vezes: a primeira espontaneamente quando a vítima devolve o valor de boa fé, e a segunda via MED. Assim, a vítima leva prejuízo.

Como se prevenir

Para estornar um pix, o cliente deve usar a conta original e o usando as próprias funcionalidades do pix, alerta a Febraban. A nota ainda afirma que não se deve transferir um estorno para uma terceira conta ou para uma chave pix diferente da original. Em caso de dúvida, entre em contato com o banco.

Confira um passo a passo de como fazer o estorno de um pix errado pela ferramenta do próprio pix:

Entre na área Pix do banco Vá em Extratos Clique em “Devolver” O dinheiro será devolvido diretamente para quem mandou o Pix

A Federação também alerta para o compartilhamento de dados pessoais nas redes sociais - como celulares e chaves pix -, além do cadastro do número em promoções e sites não confiáveis.