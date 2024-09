Entenda o que é efeito pré-frontal que pode atingir Goiânia e ‘turbinar’ as temperaturas

O efeito pré-frontal, que pode atingir Goiânia e ‘turbinar’ as temperaturas na capital no próximo domingo (15), é um fenômeno climático que ocorre antes da chegada de uma frente fria. Assim, conforme o ar frio, mais denso, avança, ele comprime o ar quente já presente na região, aumentando, ainda mais, a temperatura.

Nessa situação, os ventos do Quadrante Norte ficam mais intensos, mais fortes. Estes ventos são mais quentes e ficam mais fortes e são bem direcionados sobre a região de Goiânia, o que ajudará a aumentar ainda mais a temperatura", explicou Maria Clara Sassaki, especialista em Meteorologia da Tempo OK.

Ainda sob o efeito de uma onda de calor que permanece sobre Goiás, Goiânia poderá bater o recorde de calor e atingir 39°C no domingo (15). A temperatura mais alta registrada na capital em 2024 foi de 38°C, no dia 4 deste mês.

"Temos agora o efeito de uma massa de ar seco, e é por isso que estamos vivendo essa onda de calor, e ela, por si só, já deixa as temperaturas mais elevadas que o normal nesta época do ano", afirmou Maria Clara Sassaki, especialista em Meteorologia da Tempo OK.

Onda de calor

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma nova onda de calor atinge Goiás desde a quinta-feira (12). De acordo com o órgão, a umidade relativa do ar deve aumentar e amenizar, com mínimas previstas de 15% a 20%. Essas condições afetam a qualidade do ar, agravada pelas queimadas que ocorrem em várias regiões do estado.

A meteorologista do Inmet, Elizabeth Ferreira, afirma que houve um pequeno declínio nas temperaturas na última semana, mas como estão muito elevadas, a queda não foi suficiente para ser sentida no dia a dia das pessoas. No entanto, há previsão de um alerta de onda de calor na próxima quinta, com foco na região sudoeste do estado. "Na quinta-feira, volta a aquecer novamente, já com um alerta de onda de calor para a região sudoeste do estado, em Jataí, Rio Verde, Itumbiara, Catalão", explicou Elizabeth.

"Para configurar onda de calor, [a temperatura] tem que ser 5º acima da média, e permanecer por no mínimo dois dias. Para dar um exemplo, Goiânia tem média de 34º em setembro, então teria que estar fazendo 39º, no mínimo duas vezes ou três vezes consecutivas, para configurar onda de calor. No caso desta semana, a massa de ar seco predominou. Então, o que favoreceu essa diminuição leve na temperatura foi a circulação de entrada do vento do oceano para o continente, que aí amenizou um pouquinho a temperatura", pontuou Elizabeth.