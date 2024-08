Entorno está crescendo mais que o próprio Distrito Federal

Baseado nos dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) realizou estudo que constatou desaceleração no crescimento populacional em Brasília passando de 2,28% ao ano entre 2000 e 2010 para uma média anual de 0,76% entre 2010 e 2022. Por sua vez, a Área Metropolitana de Brasília (AMB) teve um crescimento anual de 1,19%.

A AMB é composta pelo Distrito Federal e pelos 12 municípios goianos vizinhos Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás. O levantamento do IPEDF analisou ainda apenas esses vizinhos e o crescimento anual deles foi de 2,22%. Ou seja, eles estão crescendo mais que Brasília.

Um exemplo desses vizinhos que se destacam em crescimento é Valparaíso de Goiás, que é o primeiro município em crescimento no Entorno do Distrito Federal, de acordo com o Censo de 2022. A pesquisa indica que são 198.861 habitantes, um aumento de 51,68% em comparação ao último levantamento, feito em 2010. Todo esse aumento populacional resulta em uma maior movimentação no setor imobiliário, que pode ser destacada neste Dia Nacional da Habitação, celebrado em 21 de agosto.

Em Valparaíso de Goiás um empreendimento que está se destacando cada vez mais é o Reserva do Vale, que é totalmente planejado e contará com monitoramento 24h, parques, condomínios horizontais - o primeiro, Mirante do Vale, já foi entregue aos moradores -, espaços de conexão e integração para diversos segmentos, tais como hub de esportes, saúde e educação, entre outros serviços como clínicas médicas e veterinária, padarias, academia, restaurante, empórios. O projeto é para mais de 50 mil moradores, para que eles tenham a possibilidade de morar, trabalhar e se divertir no mesmo espaço.

“O Reserva do Vale foi pensado para transformar a vida das pessoas e da cidade de Valparaíso. Trazemos o conceito 'Live, Work, Play' que se baseia na integração de morar, trabalhar e se divertir em um só lugar, facilitando o dia a dia das pessoas e proporcionando mais tempo e qualidade de vida. Queremos reduzir o tempo de deslocamento, promovendo uma melhor mobilidade urbana e diminuir a emissão de poluentes. Além disso, vamos oferecer um acesso facilitado a serviços essenciais, criando uma comunidade mais coesa e dinâmica, gerando empregos e atraindo investimentos. Queremos que aqueles que escolherem morar aqui gastem o seu tempo com o que realmente importa, a família”, pontua Emerson Vieira, diretor comercial da Gran Pacaembu, empresa responsável pelo empreendimento.