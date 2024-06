Entregador é preso suspeito de extorquir dinheiro de vítimas durante encontros amorosos

Um entregador de 32 anos foi preso na segunda-feira (3) suspeito de extorquir dinheiro durante encontros amorosos em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Segundo a Polícia Civil, Robson Ferreira Borges marcava os encontros com as vítimas, mas quando elas chegavam, ele alegava que o encontro era, na verdade, um programa sexual e, mediante ameaça, as obrigavam a transferir dinheiro para a conta dele.

"Elas eram extorquidas após praticarem atos sexuais com o autor, que solicitava dinheiro em PIX para que as fotos/vídeos não fossem divulgadas”, informou o delegado do Grupo Especial de Investigação Criminal (Geic), Jorge Luiz Napoleão Mesquita.

O jornal não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a última atualização desta matéria.

A PC informou que teve conhecimento do caso após quatro vítimas, com idades entre 25 e 40 anos, registrarem ocorrências denunciando que marcaram encontros com Robson, por meio de um aplicativo de relacionamento voltado para o público LGBTQI+, e foram enganadas pelo suspeito.

De acordo com o delegado, ele se relacionava com homens casados para depois ameaçar e exigir dinheiro. O prejuízo causado às vítimas é de aproximadamente R$ 2 mil.

"Chamou a atenção ele exigir o dinheiro em sua própria conta, sequer utilizou-se de contas "laranjas" ou de terceiros”, ressalta o delegado.

Ainda segundo a PC, durante a prisão, Robson tentou fugir e invadiu uma casa para se esconder, mas foi alcançado e preso pela equipe. Ele deve responder por extorsão com pena que vai de 4 a 10 anos de prisão para cada vítima.

A imagem de Robson foi divulgada pela PC com o objetivo de identificar outras possíveis vítimas.