Equatorial abre inscrições para vagas de emprego

A Equatorial Goiás está com inscrições abertas para Pessoas com Deficiência (PcD). As oportunidades são para as seguintes áreas: técnico em eletrotécnica, com pré-requisito de formação em curso técnico especializado no setor; analista comercial, com pré-requisito de formação em tecnologia da informação e analista de contabilidade, com formação em ciências contábeis.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem enviar o currículo para o e-mail oportunidades.pcdgo@equatorialenergia.com.br, com o título “Seleção PcD Goiás”, até o dia 10 de novembro.

Restaurante

O Zimbro Cocktail & Co, localizado no Setor Marista, em Goiânia, também está com vagas de empregos abertas para os cargos de bartender, cozinheiro, auxiliar de cozinha e auxiliar de serviços gerais.

Para se candidatar, é preciso ter 18 anos de idade ou mais, possuir experiência na área e disponibilidade de horário (diurno e noturno), inclusive em fins de semana e feriados. Os interessados podem enviar o currículo através do e-mail adm.zimbro@gmail.com.