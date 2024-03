Equatorial atende no Procon Goiás durante Semana do Consumidor

Na Semana em que se comemora o Dia do Consumidor, data celebrada no dia 15 de março, a Equatorial Goiás leva para o Procon Goiás uma série de serviços para seus clientes como atendimento presencial, troca de lâmpadas e de geladeiras, negociação de dívidas e cadastro no programa Tarifa Social.

A companhia vai disponibilizar um atendente para tratar das demandas referentes à distribuidora de energia na sede do órgão até sexta-feira (15), das 8h às 17h. Exclusivamente para o evento, a Equatorial Goiás vai oferecer condições diferenciadas de parcelamento para aqueles clientes que tenham faturas vencidas a partir de 61 dias ou que estejam com fornecimento de energia suspenso/contrato inativo.

Os interessados devem comparecer ao Procon portando cópia do RG e CPF, comprovante de endereço e comprovante do débito. A empresa também vai realizar cadastro no Tarifa Social de Energia Elétrica. O público de baixa renda que possui o Cadastro Único e se enquadra nos pré-requisitos do programa poderá se cadastrar no programa, que concede descontos de até 65% na conta de energia elétrica.

Para se cadastrar ou para manter o benefício é necessário ter o cadastro atualizado no CadÚnico e na distribuidora de energia; renda familiar mensal, por pessoa, menor ou igual a meio salário mínimo nacional; idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência, que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC); ou família inscrita no CadÚnico com renda mensal de até três salários mínimos, que tenha membro portador de doença ou deficiência.

Além disso, os clientes poderão trocar até quatro lâmpadas incandescentes ou fluorescentes - exceto modelos tubulares -, que têm alto consumo de energia, por outras de LED, que são até 80% mais econômicas e duram 10 vezes mais. Para participar basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e até quatro lâmpadas usadas para serem trocadas.

Os clientes que passarem por atendimento no órgão também poderão concorrer ao sorteio de duas geladeiras. O projeto E+ Geladeira Nova, da Equatorial Goiás, troca refrigeradores antigos por outros novos e mais econômicos. As geladeiras novas podem consumir até 70% menos que as antigas.

Serviço: Semana do Consumidor - Equatorial no Procon Goiás

Data: segunda (11) a sexta-feira (15).

Horário: 8h às 17h.

Local: Procon Goiás - Rua 8, 242, Setor Central, Goiânia.