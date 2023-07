Equatorial Goiás abre 200 vagas para Escola de Eletricistas

A Equatorial anunciou que vai abrir 200 vagas para Escola de Eletricistas. O curso gratuito prevê a formação de eletricistas de rede de distribuição de energia elétrica. A expectativa é que sejam criadas oito turmas, sendo uma exclusiva pra mulheres. As cidades que vão receber o curso são Goiânia, Anápolis, Jataí, Quirinópolis, Rio Verde e Niquelândia.

Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), as 200 vagas em Goiás, serão distribuídas em oito turmas com 25 alunos cada. Goiânia receberá duas turmas, uma exclusiva para mulheres. Outras duas em Jataí, e uma em Anápolis, Quirinópolis, Rio Verde e Niquelândia.

Para concorrer a uma das vagas o candidato precisa ser maior de 18 anos, ter diploma de conclusão do ensino médio e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B provisória ou definitiva. É preciso também ter disponibilidade para estudar 40 horas semanais. As inscrições vão até terça-feira (18) e podem ser feitas no site senaigoias.com.br/escoladeeletricistas.

A Equatorial informou que o curso tem duração prevista de três meses e meio, com carga horária de 480 horas e outras 112 horas de curso comportamental. Durante o período de aulas será oferecido pela empresa uma ajuda de custos no valor de R$ 680, diz o comunicado.

Cronograma e locais de prova

A divulgação dos convocados para realizar a prova objetiva será no dia 19 de julho. A está prevista para o dia 22 de julho, às 8h, nos seguintes locais: em Goiânia no Senai Ítalo Bologna; em Anápolis na Faculdade de Tecnologia Senai Roberto Mange; em Rio Verde na Escola Senai Fernando Bezerra; em Jataí na Unidade de Formação Profissional do Senai; em Quirinópolis no Núcleo de Formação Profissional Senai; e em Niquelândia na Escola Senai.

A divulgação no dia 26 de julho. Mais informações e edital completo no site: https://senaigoias.com.br/noticia-programa-de-eletricistas.