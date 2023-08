Equatorial Goiás abre 30 vagas para aprendizes

A Equatorial Goiás está com 30 vagas abertas para o programa Jovem Aprendiz, para atuar em Goiânia. As oportunidades são para diversas áreas, como Recursos Humanos, Jurídico, Engenharia, Meio Ambiente, Endomarketing, Contabilidade, Relacionamento com o Cliente, Tecnologia da Informação e Telecom, Faturamento e Suprimentos e Logística, entre outras.

Os interessados precisam ter entre 18 e 22 anos e estar cursando ou já ter concluído o ensino médio ou técnico. Para se candidatar, é preciso enviar e-mail para selecaogoias@equatorialenergia.com.br e colocar no assunto Programa Aprendiz EQTL GO.

A carga horária é de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira. Durante o processo, o candidato selecionado terá a oportunidade de estudar no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) por seis meses e colocar em prática os ensinamentos nas diversas áreas administrativas da distribuidora. Ao fim do contrato, os estudantes terão a chance de serem efetivados.