Equatorial Goiás abre 300 vagas para curso Geração de Renda

Curso de Geração de Renda, com 300 vagas oferecidas pela Equatorial Goiás está com inscrições abertas. A primeira turma terá início na próxima segunda-feira (17), em Goiânia, na UniAlfa, onde as aulas serão realizadas toda a semana, das 14h às 18h. Os interessados em participar precisa responder um questionário por meio do WhatsApp (62) 99911-9312.

O curso faz parte do projeto E+ Profissional em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Sicoob. São 30 vagas por turma e estão previstas 10 turmas para este segundo semestre, distribuídas em Goiânia, Trindade, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Anápolis. O curso é totalmente gratuito, com duração de 20 horas, cinco aulas durante a semana.

O objetivo do Geração de Renda é promover a capacitação empresarial, tratando temas como empreendedorismo, mercado de trabalho, fluxo de caixa, planejamento de comércio e marketing digital. No final do curso, os participantes contarão com uma consultoria bancária do Sicoob, além da possibilidade de adquirir microcrédito para investir em um negócio próprio.