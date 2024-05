Equatorial Goiás abre inscrições para o Programa Escola de Eletricistas 2024

O Grupo Equatorial Energia abriu inscrições para a edição 2024 do programa Escola de Eletricistas, que oferece formação gratuita para quem deseja atuar no setor de distribuição de energia elétrica. Somente em Goiás, serão 125 vagas abertas, com turmas divididas nos municípios de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Jataí e Catalão.

Realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizado Industrial (Senai), ao todo, são 450 vagas abertas também nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas e Rio Grande do Sul. O edital está disponível no site https://escoladeeletricistaseqtl.com.br/ e as inscrições já podem ser realizadas.

A formação é direcionada para homens e mulheres maiores de 18 anos, que possuam diploma de conclusão de ensino médio e carteira nacional de habilitação (CNH) categoria B definitiva, dentro do prazo de validade.

Outro ponto importante é o fato de as turmas serem mistas, para um setor majoritariamente masculino, ter vagas para mulheres contribui para a construção de um mercado de trabalho mais inclusivo. A última edição do programa formou, em Goiás, 31 mulheres.

Etapas

O processo seletivo será realizado em etapas, sendo todas de caráter eliminatório e/ou classificatório. A divulgação da lista de candidatos aptos para a realização da prova objetiva, tendo como critério o atendimento aos requisitos estabelecidos no Edital, será divulgada no site escoladeeletricistaseqtl.com.br de acordo com o cronograma previsto no Edital de cada município.

A qualificação possui carga horária de 40 horas semanais, totalizando 480 horas do curso profissionalizante e 112 horas de curso comportamental, que visa apoiar o aluno no desenvolvimento de habilidades cognitivas como raciocínio lógico, comunicação, relacionamento interpessoal e estruturação do Projeto de Vida. A duração aproximada do programa é de quatro meses e, durante esse período, será ofertada uma ajuda de custo mensal para auxiliar o aluno na conclusão da formação.

De acordo com a gerente de Gente e Gestão da Equatorial Goiás, Ana Paula de Lima, as etapas são importantes para a qualificação dos candidatos, já que o curso realmente tem o objetivo de preparar profissionais para ocuparem uma posição no setor de energia elétrica. “É necessário que os participantes estejam empenhados e abertos para as mudanças que este curso trará. Que realmente entendam que é uma chance única de transformarem suas carreiras por meio da educação, resultando em novas oportunidades de emprego e fonte renda”, reforça.