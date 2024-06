Equatorial Goiás passa a emitir selos na fatura de energia para famílias de baixa renda

As contas de energia, que começam a chegar na casa dos goianos a partir de hoje (4), vão conter avisos específicos para famílias de baixa renda. Por meio de selos, a Equatorial Goiás começa a informar sobre os status dos cadastrados no programa da Tarifa Social de Energia Elétrica que garante descontos de até 65% na fatura.



As orientações estarão de forma clara na conta, próximas do campo 'Notificação de Reaviso de Vencimento/ Mensagem' ou ao lado das informações de leitura. Juntamente com esses dados o cliente encontrará um selo que estará de acordo com a realidade de cada um no programa.



Para o gerente Tático de Gestão Comercial da Equatorial Goiás, Jean Gama, essa é uma forma de chamar atenção dos beneficiários. “De forma direta e clara, a Equatorial estabelece uma comunicação com o cliente da tarifa social, com o objetivo de avisar visualmente sobre a condição de seu cadastro, reforçando situações que requerem ações específicas para cada caso”, destaca.



Os avisos são os seguintes:

* O selo ‘Cliente cadastrado na Tarifa Social' identifica que o cliente responsável por aquela unidade consumidora já está cadastrado na tarifa social baixa renda, com Número de Identificação Social (NIS) válido e recebendo o desconto mensal de até 65% na tarifa, variando desconto com seu consumo.

* Já o selo 'Seu NIS vai vencer, procure o CRAS do seu município' indica um status de alerta, que identifica que nos próximos meses o Número de Identificação Social (NIS) do cliente ficará desatualizado e ele poderá perder o benefício da tarifa social baixa renda, sendo assim necessário que procure o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo da residência para regularização. A atualização do NIS dever ser feita, obrigatoriamente, a cada dois anos.

* Por último, tem o selo 'Benefício da Tarifa Social cancelado', informa que o benefício da tarifa social baixa renda foi cancelado para a unidade consumidora. Clientes que se enquadrarem nesta situação, devem procurar o CRAS mais próximo da residência, para regularização e avaliação do status do cadastro.

As contas com os novos selos já estão sendo impressas e distribuídas. Elas vão chegar nas casas dos beneficiários pelo programa, de acordo com o prazo de vencimento de cada fatura de energia.



A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) contempla os inscritos no Cadastro Único do Governo Federal identificados como de baixa renda (com renda mensal por pessoa de até ½ salário-mínimo), quilombolas, indígenas, pessoas que recebem o Benefício da Prestação Continuada (BPC) ou aqueles com renda familiar mensal de até três salários-mínimos, que tenham membros com doença ou patologia que exija o uso contínuo de aparelhos ou equipamentos elétricos em domicílio.



Força-Tarefa

Segue pelos próximos dias no Terminal Bandeiras, em Goiânia, a força-tarefa para o cadastramento da Tarifa Social na conta de luz. Os atendimentos serão feitos durante 12 dias, até 14 de junho, das 13h às 19h, dentro do terminal. Cerca de 400 mil famílias estão aptas a receber o benefício em Goiás, mas ainda não fizeram o cadastro. A parceria, que é uma iniciativa da Equatorial Goiás e da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), começou no dia 20/5 pelo Terminal Isidória.



O cadastro poderá ser realizado em 19 terminais de ônibus, entre eles, Terminal Padre Pelágio, Novo Mundo e Araguaia. “Essa ação é para garantir que nenhuma família fique sem desconto na fatura de energia. Dessa forma, será possível ter um alcance ainda maior para todos que estão aptos a receber o benefício", afirma o gerente de experiência com o cliente da Equatorial Goiás, Hugo Leandro Ferreira



O cadastramento acontece por ordem de chegada e é necessário apresentar documento pessoal com foto e a conta de luz. Ao longo das próximas semanas, outros 18 postos serão abertos nos terminais da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC) até que os 400 mil beneficiados sejam atendidos.



Acompanhe o cronograma

As ações nos terminais de ônibus - que vão até janeiro de 2025 - podem ser acompanhadas no site da Equatorial. Ao entrar, clique em Goiás.



Outros pontos

Além dos terminais, também é possível realizar o cadastro nas Agências de Atendimento Presencial da Equatorial Goiás e nos CRAS. Mesmo com um crescimento de 15% no ano passado na base de clientes que estão recebendo o benefício, muitas pessoas ainda não se cadastraram e, por isso, a distribuidora intensifica as ações para aumentar o número de cadastrados.



A inclusão de famílias na TSEE dá a oportunidade de direcionar recursos do orçamento familiar destinados ao pagamento da conta de energia para outras necessidades, como alimentação e saúde. Este incremento injetou R$ 133 milhões na economia dos municípios goianos durante o ano de 2023.



Para verificar se já está incluído na Tarifa Social, basta conferir se na parte superior da conta de energia, no espaço Dados da Unidade Consumidora, o campo Classe/Subclasse está preenchido com: Resid. Bx. Renda. É importante notar que a conta não vem zerada, pois na fatura estão incluídos não apenas o consumo de energia, mas também o pagamento de impostos, iluminação pública e outras cobranças eventuais, como parcelamentos, multas ou juros.



Onde se cadastrar

- Agências de Atendimento Presencial

- Postos Credenciados de Atendimento Presencial

- Central de Atendimento 0800 062 0196 - ligação gratuita para todo o Estado, 24h por dia.

A família precisa estar com o cadastro único atualizado no CRAS e apresentar número da Unidade Consumidora em que reside; documento de identificação oficial com foto; e número de Identificação Social – NIS ou BPC.



Descontos

A Tarifa Social de Energia Elétrica dá descontos no valor mensal do consumo das famílias beneficiadas. Veja os descontos por consumo:

- Para consumo até 30 quilowatts/hora, a redução é de 65%;

- De 31 a 100 kWh/mês, o valor fica 40% menor;

- De 101 kWh a 220 kWh, a redução é de 10%;

- Acima de 220 kWh/mês o custo da energia é o mesmo dos clientes que não recebem o benefício.



As famílias indígenas e quilombolas têm descontos maiores

- As famílias inscritas no CadÚnico têm desconto de 100% até o limite de consumo de 50 kWh/mês;

- De 40% para consumo a partir de 51 kWh/mês;

- De 10% para consumo de 101 kWh a 220 kWh.

- Acima de 220 kWh/mês o custo é similar ao dos clientes sem o benefício.