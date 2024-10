Equatorial Goiás reforça dicas de segurança com energia elétrica e as crianças

Neste sábado (12) é celebrado o Dia das Crianças e famílias de todo Brasil se preparam para presentear e vivenciar momentos de lazer com os seus filhos. Neste cenário, a Equatorial Goiás traz informações para que essa comemoração seja segura, com dicas de prevenção de acidentes elétricos com os pequenos.



Uma das principais recomendações é o uso de protetores nas tomadas. Isso evita que as crianças coloquem as mãos ou introduzam objetos metálicos nos plugues. Os pais e responsáveis também precisam ficar atentos com os equipamentos comuns do dia a dia e orientar os filhos para não abrirem geladeiras e freezers com os pés descalços ou com o corpo molhado.



De acordo com o executivo de Segurança da Equatorial Goiás, Alex Fernandes, com o aumento do uso de brinquedos e equipamentos eletrônicos, como computadores, videogames e tablets, os cuidados devem começar na escolha do produto, avaliando a faixa etária indicada e a voltagem. “É importante que estes brinquedos tenham o selo do Inmetro, com instruções de uso de forma segura e em português, além da garantia de checagem do órgão”, reforça.



Segundo Alex, deve-se lembrar de desconectar esses aparelhos das tomadas quando não estiverem em uso. “Essa ação evita desperdício e minimiza possíveis riscos de acidentes, mas o ideal é que esta ação seja realizada por um adulto ou sob sua supervisão, pois os fios jamais devem ser puxados”, explica.

Outra questão, é que estes equipamentos, incluindo celulares, não devem ser usados enquanto conectados à fonte de energia e é indicado que sejam desconectados ao atingirem 100% de carga.



Outro ponto importante, destacado pelo Alex, é utilizar carregadores certificados e aprovados pela ANATEL e, antes do uso, verificar se há dano no produto, prevenindo situações que podem causar choque elétrico.



Em caso de acidentes envolvendo energia elétrica dentro de casa, desligue o disjuntor elétrico ou a chave geral e providencie socorro ligando para o Corpo de Bombeiros (193) ou para o Samu (192). Ocorrências com a rede de distribuição de energia devem ser comunicadas imediatamente à Equatorial Goiás, por meio do 0800 062 0196.