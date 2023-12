Equatorial realiza Feira de Negócios em Trindade

A Equatorial Goiás promove neste sábado (16) sua Feira de Negócios em Trindade, no Campo de Futebol do Setor Dona Íris 2. Na oportunidade os participantes dos cursos Geração de Renda vão expor seus produtos dos mais variados segmentos, como artesanato, produtos de beleza, roupas, móveis, alimentação etc.

Além disso, haverá serviços para a população como troca de lâmpadas, palestra educativa sobre consumo consciente de energia e coleta de materiais reciclávei. O curso Geração de Renda, do projeto E+ Profissional, teve dez turmas ao longo do segundo semestre em Goiânia, Trindade, Senador Canedo, Aparecida de Goiânia e Anápolis.

A iniciativa tem parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Sicoob, com o objetivo de promover capacitação empresarial, tratando temas como empreendedorismo, mercado de trabalho, fluxo de caixa, planejamento de comércio e marketing digital.

A Feira de Negócios é uma oportunidade para os alunos que frequentaram o curso exporem seus produtos para o grande público. A Ação acontecerá em parceria com o Natal Solidário 3ª Edição, do Centro de Apoio ao Mais Carente de Trindade (CAMCAT), uma organização não-governamental que trabalha com assistência social.

O curso Geração de Renda é uma iniciativa do E+ Profissional e tem como missão promover capacitação profissional em todas as regiões do Estado, além de garantir à população mais oportunidades no mercado de trabalho.

Serviços

Os moradores de Trindade poderão trocar até dez lâmpadas incandescentes ou fluorescentes – exceto modelos tubulares –, que têm alto consumo de energia, por outras de LED, que são até 80% mais econômicas e duram 10 vezes mais. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para serem trocadas.

Além disso, poderão participar das palestras de conscientização sobre uso eficiente de energia do E+ Comunidade, com as temáticas de fontes de geração e recursos naturais, dicas de economia no uso residencial e orientação para uso seguro e prevenção de acidentes.

A Equatorial Goiás também vai levar para o público os benefícios do projeto E+ Reciclagem, que troca resíduos recicláveis por bônus nas contas de energia. Além de dar destinação correta aos resíduos sólidos recicláveis e evitar que sejam descartados no meio ambiente, o E+ Reciclagem proporciona bônus na fatura de energia, de acordo com a quantidade e tipo de material reciclável.

O desconto pode ser aplicado na conta do próprio cliente ou ser doado a uma instituição social. Após a entrega e pesagem dos resíduos, a distribuidora entrega um comprovante identificando o valor do bônus que será creditado na próxima fatura.

Serviço: Feira de Negócios da Equatorial Goiás em Trindade

Quando: sábado (16)

Horários: exposição de produtos: 9h às 12h.

palestra, troca de lâmpadas e coleta de recicláveis: 9h às 18h.

Local: Campo de Futebol do Setor Dona Íris 2 - Rua das Águias, esquina com Rua dos Curiós, Jardim Floresta, Trindade.