Equatorial realiza troca de lâmpadas, oficina de automaquiagem e palestra no Cras Vila Canaã

Nesta quarta (6) e quinta-feira (7), a Equatorial Goiás leva para Goiânia serviços para a população como troca de lâmpadas, oficina de automaquiagem e palestra educativa sobre consumo consciente de energia. O evento será realizado a partir das 8h, no Cras Vila Canaã. Especialmente na quarta-feira haverá atendimento de uma agência móvel, com cadastro no Programa Tarifa Social de Energia Elétrica e todos os serviços disponíveis em uma agência tradicional.

Os moradores poderão trocar até dez lâmpadas incandescentes ou fluorescentes – exceto modelos tubulares –, que têm alto consumo de energia, por outras de LED, que são até 80% mais econômicas e duram 10 vezes mais. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para serem trocadas.

Além disso, a distribuidora vai promover oficina de automaquiagem gratuita. A iniciativa faz parte do projeto E+ Profissional, que tem como objetivo promover capacitação profissional em todas as regiões do Estado, além de garantir à população mais oportunidades no mercado de trabalho.

Os clientes ainda poderão participar das palestras de conscientização sobre uso eficiente de energia do E+ Comunidade, com as temáticas de fontes de geração e recursos naturais, dicas de economia no uso residencial e orientação para uso seguro e prevenção de acidentes.

Serviço: Troca de lâmpadas, palestra e oficina de automaquiagem em Goiânia

Quando: quarta (6) das 8h às 11h e quinta (7) das 8h às 16h.

Inscrições para a aula: quarta (6), das 8h às 11h.

Realização da aula: quinta (7), das 13h às 16h.

Local: Cras Vila Canaã - Rua Langendolffer, quadra 01, lote 01, s/n°, Vila Nova Canaã.