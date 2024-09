Escola de Artes Visuais está com inscrições abertas para oficina de Xilogravura

A Escola de Artes Visuais (EAV), unidade da Secretaria de Estado da Cultura, está com inscrições abertas até o dia 15 de setembro, para oficina de Xilogravura Tradicional, a ser ministrada pelo artista plástico Antunis Arantes. As aulas serão realizadas de 16 a 30 de setembro, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 16h30, na sede da escola que funciona no Centro Cultural Octo Marques.



As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail: ccom@goias.gov.br, com as seguintes informações: nome, CPF, endereço, e-mail e telefone. Menores de 18 anos devem encaminhar uma declaração de autorização do (a) responsável legal assinada pelo mesmo (a). O aluno deverá providenciar o material que será utilizado no curso.



Estão sendo ofertadas 31 vagas, para maiores de 16 anos. Como as vagas são limitadas, as inscrições se encerrarão assim que atingir o quantitativo disponível. A metodologia da oficina é a introdução à Xilogravura e sua técnica, praticando o uso de ferramentas específicas, suportes, gravação da matriz e impressão manual.

Além de apresentar propostas para desenvolver a linguagem da gravura com tiragens numeradas, prova de artista, matriz perdida e livre criação. O público alvo são artistas interessados nesta linguagem artística e suas técnicas. Não é necessário ter feito curso de desenho.



Serviço: Oficina de Xilogravura Tradicional

Inscrições: Até 15/09

Aulas: De 16 a 30/09 (segunda, quarta e sexta-feira: 14h às 16h30)

Local: Escola de Artes Visuais, localizado no Centro Cultural Octo Marques - Centro