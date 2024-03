Escola de Breaking oferece 30 bolsas de estudo em Goiânia

A Escola de Breaking de Goiânia está oferecendo 30 bolsas de estudo para adolescentes e jovens com idade entre 13 e 29 anos, com patrocínio da Equatorial Goiás. Para se inscrever é necessário estar cursando ou ter concluído os estudos em escola pública. As inscrições podem ser feitas até sábado (9), por meio do telefone (62) 3932-3905 ou pelo WhatsApp (62) 98416-5395.

Os bolsistas selecionados serão registrados na Federação Goiana de Breaking e Danças Desportivas (FGBD) e receberão todos os itens necessários para participar do projeto como material esportivo, uniformes e lanche, além de acompanhamento psicossocial, de saúde e jurídico.

O breaking é uma modalidade esportiva que entrou para as Olimpíadas em 2020 e que já passa a valer para a competição em Paris deste ano. No curso, o bolsista vai aprender sobre os fundamentos da dança e aulas práticas com os movimentos de popping, locking, power move, toprock e footwork.

Segundo o idealizador do projeto e presidente do Centro de Referência da Juventude (CRJ-GO), Aluísio Black, a iniciativa busca novos talentos para o breaking e a capacitação daqueles que sonham em ser atletas nas próximas olimpíadas.

“Os jovens necessitam de meios que ofereçam um espaço para interação entre os mundos, vislumbrados por suas percepções, concepções e a realidade sociocultural a qual estão inseridos e para qual estão sendo preparados, além do desenvolvimento de suas habilidades esportivas”, destaca.

As aulas terão início no dia 30 de março, às 17h, e serão ministradas durante seis meses, às segundas, quartas e sextas-feiras, na sede social do CRJ-GO, que fica na Avenida Independência, nº 41, no Setor Morais. Ao todo, serão formadas duas turmas, sendo uma de iniciantes e outra para avançados, com 15 alunos cada.

A programação ainda contará com três encontros competitivos, que ocorrerão aos sábados, a cada dois meses, com a proposta de formar um ranking entre os bolsistas. As atividades serão conduzidas por uma equipe multidisciplinar formada por arte-educadores, educadores físicos, pedagogos e psicólogos.

Valorização da cultura

A Equatorial Goiás é a principal patrocinadora de projetos culturais apoiados pelo Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Goyazes – do Governo de Goiás. Em um ano de atuação no Estado, a distribuidora de energia disponibilizou R$ 12 milhões para fomentar a cultura goiana, por intermédio do Projeto E+ Cultura, que patrocinou 45 iniciativas. O montante equivale a 30% dos R$ 40 milhões direcionados pelo Programa Goyazes, que contemplou quase 300 projetos artísticos-culturais em mais de 75 municípios.



Serviço: Escola de Break de Goiânia

Inscrições: Até sábado (9), por meio do telefone (62) 3932-3905 ou pelo WhatsApp (62) 98416-5395.

Início das aulas: 30 de março, às 17h.

Local das aulas: Centro de Referência da Juventude (CRJ-GO) - Avenida Independência, nº 41, no Setor Morais.