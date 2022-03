Escolas do Futuro de Goiás oferecem mais de 6 mil vagas para cursos gratuitos

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de vagas para a Escola do Futuro do Estado de Goiás (EFG), iniciativa do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG). Serão oferecidas 6.927 vagas em cursos gratuitos nas áreas de Gestão e Negócios e Informação e Comunicação. As inscrições podem ser realizadas pelo site efg.go.org.br.

Podem participar do processo de seleção os estudantes que tiverem 16 anos completos até o ato da matrícula e que tenham concluído o ensino fundamental. Não haverá cobrança de taxa de inscrição para a participação no processo seletivo. No preenchimento do formulário, o candidato deverá ter em mãos todos os dados da documentação pessoal com validade nacional, incluindo um documento com foto.

As oportunidades de ensino estão veiculadas às unidades escolares Luiz Rassi, localizada em Aparecida de Goiânia, Luiz Bittencourt, em Goiânia e Sarah Luísa Kubitscheck de Oliveira, na cidade de Santo Antônio do Descoberto. A divisão de vagas educacionais foi prevista para fornecer as principais carências no mercado de trabalho goiano e são distribuídas em qualificação (1.524 vagas), capacitação (4.113 vagas), técnico presencial (330) e capacitação EaD (960 vagas).

Cada edital dos cursos possui uma data específica de inscrição que deve ser seguida por cada candidato. A classificação depende do curso escolhido e pode seguir critérios como sorteio, a média global do último ano do ensino médio ou nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Thaynara Mesquita é estagiária de jornalismo do convênio GJC/UniAraguaia