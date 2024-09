Escolas públicas recebem peça sobre gravidez na adolescência

A Sem Nome Cia Teatro inicia nesta quinta-feira (19) uma série de 60 apresentações de espetáculos cênicos para adolescentes de escolas públicas do Estado. E, para começar, o CEPI Castelo Branco, de Bonfinópolis, receberá 10 sessões do espetáculo “Eu Nasci mulher”, que conscientiza adolescentes sobre os riscos de uma gravidez indesejada.



A peça conta a história de uma adolescente que descobriu a gravidez aos 15 anos, depois da primeira noite com o namorado. Ela fala sobre o abandono do pai do bebê, o medo de contar para os pais e o tamanho da responsabilidade de cuidar de uma criança.

Uma menina que ainda brinca de bonecas que se vê com um bebê de carne, osso e várias demandas. O espetáculo é bastante atual e se faz necessário diante dos números alarmantes de gravidez na adolescência.



Em Goiás e no Brasil ainda é alto o índice de ocorrências de gravidez entre meninas entre 15 a 19 anos, com taxas 50% superiores que a média mundial. Muitas adolescentes ficam grávidas com idade ainda menor, a partir dos 12 anos.



“O Teatro ajuda na conscientização. Os adolescentes que assistem a peça no âmbito escolar se tornam multiplicadores da mensagem. Isso contribui muito na campanha de achatamento do alto índice de ocorrência de gravidez na adolescência”, afirma Norval Berbari, ator, autor e diretor da peça.



A apresentação de “Eu Nasci Mulher” dura, em média, 12 minutos e acontece dentro das salas de aulas para alunos e professores. A ideia é deixar o ambiente propício para a discussão do tema no ambiente escolar.



Na próxima semana, dia 24 de setembro, será a vez do Colégio Estadual Henrique Santillo, de Senador Canedo receber outras dez sessões do espetáculo. Em seguida, a Cidade de Goiás recebe mais dez sessões.

Logo depois, a Sem nome Cia Teatro percorrerá escolas públicas com a peça “A plástica desnecessária”, que fala sobre padrões estéticos e gordofobia. Este projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal operacionalizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.