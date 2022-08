Espaço das serpentes é reformulado no Zoológico de Goiânia

O Zoológico de Goiânia inaugura, nesta quinta-feira (4), o novo recinto para serpentes. São quatro pítons, três delas albinas. O ambiente conta, ainda, com cascata e uma cobertura que reduz em 70% a incidência de luz solar. “É um espaço amplo onde também foi criada uma área, semelhante a uma caverna, para elas manterem o calor do corpo”, diz o diretor do zoo, Raphael Cupertino.

Ele, que é médico veterinário, explica que essas serpentes costumam ficar enroladas umas nas outras. Duas das pítons albinas medem mais de 2 metros e a outra pouco mais de 1 metro. Já a píton ball tem aproximadamente 1,5 metro de comprimento.

Os recursos para construção fazem parte de R$ 300 mil oriundos de compensação ambiental – parte do valor foi utilizado para a revitalização da ilha dos macacos, já inaugurada. Também foram construídas duas câmeras frias, com 9 metros quadrados cada, que serão entregues nesta quinta. Elas vão aumentar a capacidade de armazenamento de alimentos para os cerca de 400 animais que vivem no local.

Presidente da Agência Municipal de Turismo e Lazer (Agetul), órgão que administra o espaço, Valdery Júnior afirma que os equipamentos são necessários e vão proporcionar mais economia, atendendo uma lacuna que existia desde o surgimento do zoológico. “Até agora os alimentos, como carnes, eram mantidos em freezers, e, por mais de uma vez, toneladas se perderam em razão de queda de energia”, afirma.

Valdery Júnior conta que também estava prevista a entrega do novo recinto de duas lontras fêmeas, uma doação recente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), mas ele será concluído somente daqui a 40 dias. Os animais já estão no zoológico, em espaço provisório.

A Agetul já está debruçada em novo projeto para o Zoológico de Goiânia, com pesquisas em diversas partes do País, para ser executado após o período eleitoral. O titular da pasta preferiu manter segredo, mas revelou que está ligado ao aquarismo. A entrega dos equipamentos será feita pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos), na manhã desta quinta.

Acupuntura

No fim de julho, a Agetul publicou no Diário Oficial do Município um aviso de interesse de aquisição de diversos insumos, como agulhas e pinças, utilizados em terapias como como acupuntura, ventosaterapia e auriculoterapia. O material está avaliado em R$ 3 mil e será adquirido com dispensa de licitação.

De acordo com o presidente da Agetul, Valdery José da Silva Júnior, os insumos serão incluídos em um programa voltado à saúde dos cerca de 600 servidores do Zoológico de Goiânia e do Parque Mutirama.

“Queremos melhorar a qualidade de vida dos servidores. Imagine o estresse que é alimentar diariamente animais que oferecem risco, como um leão”, detalha Ana Carolina de Almeida Cardoso, profissional de Educação Física, especialista em saúde pública. Ela ajudou a elaborar o projeto que estará em execução a partir de setembro.

Segundo Valdery Júnior, como a pasta conta com profissionais habilitados efetivos e há um espaço vazio no Mutirama, achou melhor desvincular o programa do que já existe no Paço, o Espaço Terapêutico e Bem-Estar do Servidor, para facilitar o deslocamento.