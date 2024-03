Espaço Mulher oferece serviço gratuitos de beleza e saúde em shopping

O Araguaia Shopping convida as mulheres a celebrarem o Dia Internacional da Mulher, de 6 a 10 de março, num evento repleto de serviços gratuitos de beleza e saúde, além de cenário instagramável.



Localizado no Piso 1, na Praça Central, o Espaço Mulher será o ponto de encontro para as visitantes desfrutarem de experiências enriquecedoras e uma programação de atividades de cuidados e bem-estar. As interessadas podem fazer a inscrição no local. A ação é uma celebração das conquistas e da importância das mulheres, oferecendo um ambiente acolhedor para cuidados e conexão.



Promoções

Além das atrações gratuitas no Espaço Mulher, lojistas do Araguaia Shopping oferecerão descontos especiais de 6 a 10 de março, proporcionando uma experiência de compra ainda mais gratificante.



Programação Detalhada



06/03

12h: Miss Make com maquiagem e brinde.

14h30: Posê oferece design de sobrancelha.

16h: Fast Escova e Pérolas Make com serviços de beleza.



07/03

12h: O Boticário apresenta dicas de skin care e make.

14h30: Posê com design de sobrancelha.



08/03

8h: Conselho Regional de Farmácia oferece serviços como Auriculoterapia, Ventosaterapia, Reiki, Cromoterapia, Bioressonância e aplicação de máscaras de argila.

10h: Miss Make com maquiagem e brinde.

12h: O Boticário com dicas de skin care e make.

das 13h às 16h: Avaliação de Colorimetria com Giselle Correa.

14h30: Posê com design de sobrancelha.



09/03

12h: Pérolas Make com curso de auto-maquiagem.

14h30: Posê com design de sobrancelha.



10/03

Espaço liberado para fotos.