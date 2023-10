Espaços culturais da Secult Goiás terão atrações neste feriado de Nossa Senhora Aparecida

Para quem vai curtir o feriado prolongado em Goiânia, não faltarão opções de entretenimento. Os espaços culturais do Governo de Goiás, gerenciados pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), terão funcionamento normal com programação diversificada, que inclui visitas ao Museu Pedro Ludovico, exposições de arte na Vila Cultural Cora Coralina e feira no Centro Cultural Octo Marques, além de espetáculo musical no Teatro Goiânia, e sessões gratuitas de filmes.



O Cine Cultura terá nesta quinta-feira (12), exibição de filmes infantis gratuitos para a criançada, com três curtas-metragens de animação: A Menina Atrás do Espelho, de Iuri Moreno, premiado como melhor curta de animação no 22º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, seguidos de "Geração Alpha", "O Micronauta" e ainda, o longa-metragem "A Ilha dos Ilús". E de sexta a domingo (13 a 15), a sala traz a mostra “Wim Wenders: Paisagens da Alma”, promovida em parceria da Secult e Goethe-Institut São Paulo, com apoio da Wim Wenders Foundation, também com entrada gratuita.



O roteiro da mostra traz obras primas do cineasta alemão Wim Wenders, um dos grandes nomes da história do cinema, como Asas do Desejo (1987), com seus anjos tão atormentados quanto encantados pela humanidade, e Paris, Texas (1984), O Amigo Americano (1977), Alice nas Cidades (1974), No Decurso do Tempo (1976) e O Estado das Coisas (1982). Além da mostra, temos a programação tradicional do Cine Cultura onde seguem em cartaz na sala os longas-metragens Elis & Tom, Só Tinha de Ser Com Você, Nosso Sonho, Retratos Fantasmas, Estranha Forma de Vida. Para estas sessões o ingresso custa R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia), pagamento apenas em dinheiro.



Já o Teatro Goiânia sedia o Festival de Teatro Infantil – Festin, que teve início nesta quarta-feira (11), e segue até dia 12, com entrada gratuita. A 6ª edição conta com apresentações teatrais de grupos goianos. A iniciativa, que tem apoio do governo de Goiás, por meio do Fundo de Arte e Cultura (FAC), visa presentear as crianças com arte, cultura e educação. Além do festival, o espaço terá o show de comédia Gratiluz com Índio Behn.



No Centro Cultural Octo Marques, além de exposições em cartaz, o espaço recebe também, neste sábado (14/10), a Feira da Solidariedade, também gratuita, das 09h às 13h. O evento vai expor produtos e serviços de empreendedores goianos envolvidos em ações solidárias junto às minorias e pessoas em situação de vulnerabilidade.



Na Vila Cultural Cora Coralina, o público pode conferir a exposição “Individualidades Simultâneas”, a mais recente produção artística do grupo Renka, formado pelos artistas goianos Andre Morbeck, Danilo Itty, Douglas de Castro, Ebert Calaça, Mateus Dutra, Renato Reno, e um convidado especial, o escultor Divino Diesel. A visitação é de segunda-feira a domingo (inclusive nos feriados), das 9h às 17h, com entrada gratuita.



O Museu Pedro Ludovico também estará de portas abertas para visitação gratuita das 9h às 12h, e da 13h às 17h.



Confira o roteiro das unidades abertas durante feriado:



Museu Pedro Ludovico

Funcionará normalmente entre os dias 12/10 e 15/10, das 09h às 12h e das 13h às 17h



Cine Cultura

Funcionamento normal de acordo com a grade de filmes



Centro Cultural Octo Marques

Fechado nos dias 12/10 (quinta) e 13/10 (sexta)

Aberto nos dias 14/10 (sábado) e 15/10 (domingo) das 9h às 17h



Vila Cultural Cora Coralina

Fechado nos dias 12/10 (quinta) e 13/10 (sexta)

Aberto nos dias 14/10 (sábado) e 15/10 (domingo) das 9h às 17h



Teatro Goiânia

Festival de Teatro Infantil - Quarta-feira (11/09) – Mariazinha e Chiquinho na Terra do Rei do Baião às 15h

Festival de Teatro Infantil - Quinta-feira (12/09)

10h – Autismo no palco

16h – Histórias para sonhar acordado

18h15 – Entre letras: encantados

14/10 às 19h - Show de comédia Gratiluz com Índio Behn