Especialista analisa importância de delegacia própria para crimes de intolerância

De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgados em julho do ano passado, com informações de 2022, Goiás é o estado com maior crescimento de casos de racismo no Brasil. Em 2021 foram 51 e no ano seguinte o número mais que triplicou, com 179 registros, aumento de mais de 246%.

Os casos de injúria racial também cresceram cerca de 48%, com 576 casos em 2021 e 865 em 2022. Os crimes de homofobia e transfobia, tipificados como racismo social, saltaram de 24 para 64 entre um ano e outro, com variação de mais de 163%.

Nesse contexto, no último mês de março o Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Geacri) se tornou delegacia através de Projeto de Lei aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego).

Com a Delegacia Estadual de Atendimento à Vítima de Crimes Raciais e de Intolerância de Goiás (Deacri), Goiás se junta a São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul como estados que já possuem delegacias especializadas em crimes raciais.

“A mudança traz uma evolução da antiga Geacri, onde foi mantida sua estrutura, mas agora possui maior autonomia para realizar investigações e diligências, além de reconhecimento legal. A nova delegacia tem a responsabilidade muito importante de tratar da apuração de crimes como racismo e homofobia, principalmente dando resguardo para as vítimas”, analisa o advogado criminalista Gabriel Fonseca, que integra a equipe do escritório Celso Cândido de Souza Advogados.

Ele explica que as delegacias com finalidades específicas visam atender as demandas existentes. “As delegacias especializadas, como é o caso da Deacri, servem para dar uma atenção maior para o grande número de demanda que existe. Quando tratamos de delegacias gerais, esses crimes mais específicos geralmente não recebem a atenção devida, sendo que, são atos que devem ser punidos rigidamente para que tenhamos cada vez menos essa prática delitiva em nossa sociedade”.

Gabriel Fonseca ressalta ainda a importância das denúncias. “A sociedade goiana precisa tomar conhecimento de que existe um local de amparo e de eficaz investigação para que todos os delitos sejam apurados da melhor forma possível. A denúncia é a melhor forma para combater esse tipo de conduta, não permitindo que agressores fiquem impunes”, destaca.

A Deacri funciona das 8h às 18h, na Praça do Violeiro, no Setor Urias Magalhães, em Goiânia. O telefone da unidade é (62) 3201-2440.