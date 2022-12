Espetáculo circense conta a história do nascimento de Jesus

O nascimento de Jesus narrado com a ajuda de malabaristas, acrobatas, palhaços, bailarinas e dançarinos, em meio a muita cor, movimentos e elementos do circo. Essa é a proposta do Espetáculo de Natal Alegria, que será encenado no Teatro Madre Esperança Garrido neste domingo (25), às 19h30min, em apresentação única. Em meio malabares, bambolês, perna de pau, monociclo, tecidos, argolas, pratos chineses e ioiôs, a história irá se desenrolar.

Os ingressos já estão à venda e custam R$10. A organização do espetáculo é da Igreja Metodista Central em Goiânia, que tradicionalmente prepara uma apresentação todos os anos para celebrar um dos marcos mais importantes do cristianismo, e tem inovado na linguagem dos espetáculos a cada ano.

“Foi uma forma que encontramos de recontar a história do nascimento de Jesus, que já é conhecida e narrada pelas igrejas há tantos anos, de uma forma lúdica e diferente, que remetesse também à alegria. É uma forma também de atingir o público em geral, inclusive aqueles que não frequentam nenhuma igreja”, diz a diretora cênica do espetáculo, a produtora artística Jeniffer Jacob.

O espetáculo terá dança, encenação e música. As canções, de autoria do Grupo Áquila, serão interpretadas ao vivo por um coro de 20 vozes, sob a regência da musicista, professora de piano e mestre em música pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Priscilla Harumi Shiozawa.

Com uma hora e meia de duração, o espetáculo contará com 40 dançarinos e intérpretes, de todas as idades. A maioria não é profissional e se dispôs a se dedicar aos ensaios, que começaram em agosto. A coordenação do corpo de baile foi conduzida pelos coreógrafos da Companhia Rhema, Rayka Tavares e Ismael Almeida.

O pastor titular da Igreja Metodista Central em Goiânia, Edinei Reolon, explica que o espetáculo é uma ação dos ministérios de Artes e de Louvor da igreja, nos quais todos são voluntários e se dedicaram a sua realização com o propósito de propagar a mensagem cristã do Natal. "O espetáculo não visa lucro e os ingressos têm valor simbólico para ajudar a cobrir parte das despesas", salienta.

Serviço - Espetáculo de Natal Alegria

Data: 25 de dezembro, domingo

Horário: 19h30

Local: Teatro Madre Esperança Garrido

Ingressos: Limitados a 800 lugares - venda antecipada pelo whatsapp 98406 3468