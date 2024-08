Espetáculo gratuito que integra dança e Libras está em cartaz em Goiânia

Nesta semana o público de Goiânia está recebendo a estreia de uma experiência artística inédita. A dança contemporânea se encontra com a Língua Brasileira de Sinais (Libras) no espetáculo “Modo Avião”, idealizado por Gleysson Moreira e Isabel Mamede. Mais do que uma experiência artística, é um projeto que promove acessibilidade e inclusão social.

As apresentações vão até quinta-feira (29), sempre às 20 horas, no Teatro do IFG Goiânia (Rua 75, nº 46, Centro). A entrada é franca, mas haverá arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e de higiene pessoal, a serem destinados às instituições parceiras do projeto, que foi contemplado pelo Programa Funarte Retomada Cultural 2023 - Dança.

Inspirado pelo livro de Coutinho, Santtana e Cuenca (2017), que reúne desenhos, poesias e prosa, o projeto utiliza o "modo avião" como uma metáfora para desconexão e introspecção, abordando temas de subjetividade humana e inquietações contemporâneas sobre a conectividade.

“O resultado é um espetáculo que não apenas comunica, mas que também se conecta profundamente com o público, rompendo barreiras entre o som e o silêncio, o movimento e a linguagem visual”, comenta Gleysson Moreira, que tem trajetória na dança desde 2007, colaborando com companhias como Ateliê do Gesto e Quasar Cia de Danças.

Ele compartilha a Codireção do projeto com Isabel Mamede, formada profissionalmente em dança pela Escola do Teatro Bolshoi no Brasil (2014). Ela já colaborou com importantes companhias como o Ateliê do Gesto, a Nalini Cia de Dança, a Laso Cia, a Giro8 Cia de Dança e a Quasar Cia de Dança.



Serviço: Estreia do espetáculo de dança “Modo Avião”

Local: Teatro do IFG Goiânia (Rua 75, nº 46, Centro, Goiânia/GO)

Datas: 26, 27, 28 e 29 de agosto

Horário: 20 horas

Entrada franca: Haverá arrecadação de alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal para as instituições apoiadoras do projeto.