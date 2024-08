Espetáculo infantil “Dangerosíssima Viagem” tem apresentação gratuita neste sábado (10) em Goiânia

A peça “Dangerosíssima Viagem”, será apresentado neste sábado (10), às 18 horas, no Esparta Arte e Cultura, localizado no Jardim Atlântico, em Goiânia.

O espetáculo é inspirado em uma reflexão a partir do poema “O Homem, As Viagens”, de Carlo Drummond de Andrade, e aborda a destruição do planeta causada pelos homens. O trabalho tem Caro Marafigo, Kamilla Martins e Luis Rick no elenco. A trilha sonora é assinada por Reginaldo Mesquita e o cenário e figurinos por Bruno do Amaral e Lua Barreto.

A atração faz parte do encerramento do projeto “Te Encontro no Esparta”, realizado pela Cia Corpo na Contramão há sete meses. Ainda dentro da programação, às 14 horas, será realizada uma oficina de jogos circenses, para crianças, no Parque Cascavel, também no Jardim Atlântico.

Lua Barreto, diretora da Companhia Corpo na Contramão e idealizadora do projeto, celebra estes sete meses de trabalho. “O retorno do projeto foi extremamente positivo! Todas as apresentações lotaram e foram muito elogiadas pelo público. Conseguimos aprofundar nossa pesquisa sobre a inserção de diálogos em Libras na cena e também a nossa relação com o público surdo, que compareceu aos espetáculos e nos deu feedbacks excelentes”, comenta a artista.

As duas atrações são gratuitas e abertas ao público. O projeto conta com apoio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás.

Serviço:

Encerramento do Projeto Te Vejo no Esparta

Data: 10 de agosto (sábado)

Oficina de jogos circenses

Horário: 14 horas

Local: Parque Cascavel



Espetáculo “Dangerosíssima viagem”

Horário: 18 horas

Local: Esparta Arte e Cultura, Rua da Astéria, quadra 82, lote 21, casa 01, Jardim Atlântico

Entrada gratuita