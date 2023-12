Espetáculo Luz do Natal acontece dia 25 de dezembro com entrada gratuita

A Igreja Metodista Central em Goiânia realiza seu tradicional musical de natal no dia 25 de dezembro, às 19h30min. Neste ano, com o tema “A Luz do Natal”, contará com 11 canções interpretadas pelo coral sob a regência e direção da musicista Priscilla Shiozawa.

No enredo, será lembrada a história de Jesus, que será também encenada por meio de coreografias, teatro de sombras, presépio vivo e elementos cênicos. "Apesar de o foco ser o nascimento de Jesus, traremos algumas passagens de Sua vida adulta e o maior propósito de Sua vinda", explica Priscila, que contou com a coordenação de Judinete Cardoso e Vivian Silveira no teatro, e com a dançarina profissional Raissa Cristina da Silva Oliveira na criação das coreografias.

Mais de 60 artistas voluntários, entre crianças e adultos voluntários, compõem o elenco. Os ensaios iniciaram em setembro. O espetáculo terá entrada gratuita e acontecerá na sede da Igreja Metodista, na Rua 20, 448 - St. Central, Goiânia.