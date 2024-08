Espetáculo ‘Modo Avião’ mescla dança contemporânea e Libras no palco do IFG, em Goiânia

O espetáculo ‘Modo Avião segue em cartaz até quinta-feira (29), no Teatro do Instituto Federal Goiano (IFG), Câmpus Goiânia, localizado no Centro da capital.

A montagem, idealizada por Gleysson Moreira e Isabel Mamede, combina dança contemporânea e a Língua Brasileira de Sinais (Libras) em uma proposta que busca promover acessibilidade e inclusão.

As apresentações são sempre às 20 horas e tem entrada gratuita. No local, haverá arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e de higiene pessoal, que serão doados para instituições parceiras do projeto.

A realização faz parte do Programa Funarte Retomada Cultural 2023 – Dança.

A performance é inspirada em um livro que reúne desenhos, poesias e prosa e se utiliza do ‘modo avião’ como metáfora para desconexão e introspecção. Mais do que uma experiência artística, o espetáculo é um projeto que promove acessibilidade e inclusão social.

Serviço:

Espetáculo de dança “Modo Avião”

Local: Teatro do IFG Goiânia, na R. 75, 2-186 - St. Central

Datas: 26, 27, 28 e 29 de agosto

Horário: 20 horas

Entrada franca. Haverá arrecadação de alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal para as instituições apoiadoras do projeto.