Espetáculo ‘O Livro: Era Uma Vez’ terá sessões gratuitas no domingo (1)

O espetáculo “O Livro: Era uma vez" promete encantar crianças, jovens e adultos neste domingo (01), no Teatro Carlos Moreira, localizado na Rua 8, no Centro de Goiânia. Em duas sessões, às 9h30 e às 10h30, o espetáculo busca resgatar a importância do lúdico, proporcionando momentos de muita brincadeira e diversão para toda a família.



A partir das 9h, o público ainda poderá aproveitar diversas atrações gratuitas, como pintura no rosto, brincadeiras e distribuição de pipoca e algodão doce. Além disso, acontecerá a segunda edição da Feira do Empreendedor Mirim com uma variedade de produtos criados e/ou comercializados por pequenos empreendedores.



A entrada para o evento é gratuita, mas as vagas são limitadas. Para garantir seu lugar, é necessário reservar os ingressos antecipadamente pelo WhatsApp (62) 99411-2195 e, no dia do evento, levar 1kg de alimento não perecível.



Esta é a 7ª edição do Domingo Tem Teatro, projeto que conta com o apoio da Prefeitura de Goiânia, por meio da Secult e integra o Centraliza, amplo programa de requalificação do Setor Central que tem como objetivo levar o goianiense de volta à emblemática região da cidade.



Sobre o espetáculo

Recomendado para todas as idades, o espetáculo “O Livro: Era Uma Vez” é um show repleto de diversão, surpresas e muita música. A peça reúne alguns personagens dos contos de fadas que mostrarão suas habilidades em um show de talentos. Tudo começa com o duende Era Uma Vez que tem um livro mágico e, ao abri-lo, personagens como Olaf, Anna, Elsa, Moana, Maui, Rapunzel, Flynn, Shrek, Homem Aranha, entre outros, vão surgir e fazer o seu show.



Serviço: 7ª edição do Projeto Domingo tem Teatro, atividades recreativas e Feira do Empreendedor Mirim

Data: 01/09 (domingo)

Horário: A partir das 9h

Local: Teatro Carlos Moreira – Rua do Lazer (Rua 8), s/n, Centro

Ingressos: 1kg de alimento não perecível com reservas antecipadas pelo whatsApp (62) 99411-2195

Mais informações: @ciadeteatrocarlosmoreira.go ou www.teatrocarlosmoreira.com.br

Vagas limitadas - Censura livre